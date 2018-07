NBA》跟對老大哥 抓猛哥霸氣護航小弟S.強森

重義氣的抓猛哥。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕活塞明星中鋒「抓猛哥」卓蒙德(Andre Drummond)展現義氣,在網路上為隊友S.強森(Stanley Johnson)辯護。

事情起因於一位網友的評論。一位名叫shawnstagram的網友在Instagram上發表一段言論,他寫道:「J.布朗(Jaylen Brown)是活塞以為S.強森可以成為的球員。」十分有義氣的卓蒙德連忙回應道:「事實上,S.強森比J.布朗更好。」這段護航的言論引起網友爭論,而卓蒙德則持續為隊友辯解。

請繼續往下閱讀...

yikes pic.twitter.com/FGqmPE9dXu — buster (@JavlenBrown) 2018年7月22日

單從數據來看,J.布朗無庸置疑地比S.強森好太多。同樣的身體條件(6呎7吋、勁爆體能),2016年第3順位被綠衫軍選中的J.布朗,上個賽季破繭而出,場均14.5分、4.9籃板外帶4成三分命中率;S.強森是2015年第8順位的新秀,過去3年並無太多成長。除了防守不錯以外,其餘進攻能力差勁,上個賽季平均8.7分,並僅有2成9的三分命中率。

另外一位叫Suzie的網友也加入戰局,他在推特寫:「哪裡可以找到那段護航言論?必須罵卓蒙德。」結果卓蒙德不但親自貼上那段言論,並回應:「我會為我的兄弟辯護到底。我確定J.布朗也會為他的家人這麼做。我很尊敬他的比賽,但我永遠和兄弟站在一塊。」

Here you go... I’ll defend my brother forever .. I’m sure jaylen is the same about his family . I respect his game to the fullest he’s cold as ice , BUT I’m always rocking with my brother pic.twitter.com/yGjLoQ1uur — Andre Drummond (@AndreDrummond) 2018年7月22日

一位叫Celtics Army的網友直接PO上兩人的數據表,圖中顯示多數數據都是J.布朗佔優。但卓蒙德仍不放棄:「(J.布朗)有更多的上場時間、更多的機會去犯錯而不會被換下場。再試試其他證據。」

More playing time. More opportunities to make mistakes and not be taken out the game..... try again — Andre Drummond (@AndreDrummond) 2018年7月22日

另一位網友Geogg緊接著質疑:「在更好的球隊有更多的上場時間,理論上來說就代表更好的能力。」沒想到卓蒙德將砲火指向已被炒魷魚的前總教練范岡迪(Stan Van Gundy):「或者他被一位不願意讓年輕人上場的教練執教。」

Or a player who has a coach that didn’t believe in playing younger players a lot — Andre Drummond (@AndreDrummond) 2018年7月22日

最後甚至有網友將火力指向卓蒙德,他寫道:「哈佛德(Al Horford)優於卓蒙德。」

不過卓蒙德似乎不想正面回應:「我們不要跑題。」

Let’s not get carried away now — Andre Drummond (@AndreDrummond) 2018年7月23日

事實上,比起J.布朗和S.強森的優劣問題,卓蒙德應該有更多的底氣能為自己辯護。他生涯對上塞爾提克的21場比賽中,場均17.1分、15.2籃板。並且上季在對陣哈佛德時還拿下26分22籃板6助攻的變態成績。

不管S.強森未來到底能否打臉網友,至少卓蒙德展現了義氣。

躺著也中槍的S.強森。(資料照,法新社)