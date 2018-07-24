游泳》以台灣為名！唐聖捷前進同志運動會盼游上世界舞台

前國手唐聖捷。（資料照，記者叢昌瑾攝）

〔體育中心／綜合報導〕以台灣為名！國際同志運動會（Gay Games）今年八月將在巴黎盛大舉行，台灣也將選手也將首次以「台灣代表隊」名義出賽，而期中最受矚目的非前游泳國手、現時代力量新北市第2選區議員參選人唐聖捷莫屬。

從3歲開始接觸游泳並展現過人天分，唐聖捷曾為體壇的閃亮之星，5歲就學會4個泳式，並參加全國賽，獲獎無數，2004年雅典奧運他以些微差距無緣達標，當時他立志要在2008年踏上奧運殿堂，但禁藥烏龍卻為他的選手生涯蒙上陰影。

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如今卸下戰袍，他積極投入體育改革，期待為台灣運動員打造更好環境，而在4月中的全國游泳協會完成改選後，唐聖捷也當上選手理事，但他指出改選過程中充滿黑箱爭議，雖當選理事，卻也無法改變協會長期以來腐化的結構，隨後獲得時代力量提名，將參選新北市第2選區（新莊、泰山、五股、林口）市議員。

他昨晚也在自己臉書寫下：「前陣子一直在抓緊時間練習游泳的原因，終於可以跟大家分享了！我將要重回選手身分，重披國家隊戰袍，出國比賽啦！而這次代表國家的名字叫：台灣！」

他表示以選手身分出席記者會時，心裡感覺很激動，第一是因為好久沒有重回選手的角色，那種興奮、雀躍真的跟以前當選手的時候一樣，想好好為自己的項目努力游出好成績；第二是因為這次代表隊突破重重困境，首次以「台灣」之名參與國際賽事，讓世界看見台灣。

而這次他共報名的100公尺自由式、100公尺混合式、400公尺自由式等三個項目，很久沒有比賽的他，也坦白，除了期待以外，也還是很緊張，擔心自己會不會表現不好！不過最後他也提到，代表國家出賽，一定是全力以赴，以奪牌為最高目標，這樣才能站上頒獎台，讓更多人看見台灣，並讓全世界知道台灣在性別議題所做的努力。