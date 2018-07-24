MLB Live》大谷開轟陽春砲 天使6局上卻遭白襪超前

|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
白襪
|
1
|0
|0
|0
|1
|3
|
5
|6
|
1
|
天使
|
0
|0
|2
|1
|0
|
3
|
5
|
0
|
大谷翔平 今日表現
|
打數
|
R
|
H
|
RBI
|
BB
|
HR
|
SB
|
SO
|
AVG
|
3
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0.283
|
註解：
R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送 SB：盜壘
HR：全壘打 SO：三振 AVG：打擊率
第6局
6局上，天使先發巴雷亞卻碰上亂流，連續四壞保送孟卡達（Yoan Moncada）和桑契斯（Yolmer Sanchez），天使雖然緊急換上羅伯斯（Hansel Robles）接替登板，不過卻又被棒子火燙的阿布瑞尤敲出安打，將兩隊比數追平，雖然三振波卡（Daniel Palka），卻又保送讓白襪靠高飛犧牲打和一支安打再添2分，以5：3取得領先。
6局下，大谷第三次上場打擊，敲出左外野飛球遭接殺。
請繼續往下閱讀...
第5局
5局上，白襪賈西亞（Leury Garcia）一上來就敲出三壘安打，隨後靠著隊友的滾地球追回一分，2：3落後天使。
第4局
4局上，天使先發巴雷亞（Jaime Barria）逐漸回穩，連續兩個半局都讓白襪三上三下。
4局下，一出局後，大谷一棒把球掃出中外野，陽春砲助天使再下一城。
大谷翔平4下開轟陽春砲。（USA TODAY Sports）
第3局
3局下，天使打線突破白襪吉歐里多（Lucas Giolito）的封鎖，佛列契（David Fletcher）先敲出二壘安打，卡胡（Kole Calhoun）再補上長打，先送回天使追平分，隨後也趁勢跑上三壘，靠楚奧特（Mike Trout）的高飛犧牲打回本壘，將比數逆轉超前，以2：1領先白襪。
第2局
2局下，大谷首次上來打擊敲出左外野深遠高飛球遭接殺出局。
第1局
1局上，白襪重砲手阿布瑞尤（Jose Abreu）首打席就開轟陽春砲，幫球隊打下破蛋分，先馳得點1：0領先天使。
先發打序
|
白襪
|
棒次
|
天使
|
Yoán Moncada
|
1
|
Kole Calhoun
|
Yolmer Sánchez
|
2
|
Andrelton Simmons
|
José Abreu
|
3
|
Mike Trout
|
Daniel Palka
|
4
|
Justin Upton
|
Matt Davidson
|
5
|
Albert Pujols
|
Leury García
|
6
|
大谷翔平
|
Tim Anderson
|
7
|
Ian Kinsler
|
Kevan Smith
|
8
|
Martin Maldonado
|
Adam Engel
|
9
|
David Fletcher
|
Lucas Giolito
|
先發投手
|
Jaime Barri