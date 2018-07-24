MLB Live》大谷開轟陽春砲 天使6局上卻遭白襪超前

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 白襪 1 0 0 0 1 3 5 6 1 天使 0 0 2 1 0 3 5 0

大谷翔平 今日表現 打數 R H RBI BB HR SB SO AVG 3 1 1 1 0 1 0 0 0.283 註解： R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送 SB：盜壘 HR：全壘打 SO：三振 AVG：打擊率

第6局

6局上，天使先發巴雷亞卻碰上亂流，連續四壞保送孟卡達（Yoan Moncada）和桑契斯（Yolmer Sanchez），天使雖然緊急換上羅伯斯（Hansel Robles）接替登板，不過卻又被棒子火燙的阿布瑞尤敲出安打，將兩隊比數追平，雖然三振波卡（Daniel Palka），卻又保送讓白襪靠高飛犧牲打和一支安打再添2分，以5：3取得領先。

6局下，大谷第三次上場打擊，敲出左外野飛球遭接殺。

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第5局

5局上，白襪賈西亞（Leury Garcia）一上來就敲出三壘安打，隨後靠著隊友的滾地球追回一分，2：3落後天使。

第4局

4局上，天使先發巴雷亞（Jaime Barria）逐漸回穩，連續兩個半局都讓白襪三上三下。

4局下，一出局後，大谷一棒把球掃出中外野，陽春砲助天使再下一城。

大谷翔平4下開轟陽春砲。（USA TODAY Sports）

第3局

3局下，天使打線突破白襪吉歐里多（Lucas Giolito）的封鎖，佛列契（David Fletcher）先敲出二壘安打，卡胡（Kole Calhoun）再補上長打，先送回天使追平分，隨後也趁勢跑上三壘，靠楚奧特（Mike Trout）的高飛犧牲打回本壘，將比數逆轉超前，以2：1領先白襪。

第2局

2局下，大谷首次上來打擊敲出左外野深遠高飛球遭接殺出局。

第1局

1局上，白襪重砲手阿布瑞尤（Jose Abreu）首打席就開轟陽春砲，幫球隊打下破蛋分，先馳得點1：0領先天使。

先發打序