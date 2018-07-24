NBA》新秀墳場ing 前國王樂透新秀回鄉打球

將回國打球的帕帕亞尼斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕再次擦亮「新秀墳場」的招牌！沙加緬度國王2016年以13順位選中的樂透長人帕帕亞尼斯（Georgios Papagiannis）繼被國王揮棄後，近日傳將回到家鄉希臘打球，打消進軍NBA的籃球夢。

據NBC Sports的Dan Feldman報導，帕帕亞尼斯若之後沒能重返NBA，將有一項難堪的紀錄載入史冊：上場時間第四少的樂透新秀。排除掉1986年選秀當晚就猝死的榜眼拜亞斯（Len Bias）及2005第11順位選中但從未登陸NBA的瓦茲奎茲（Fran Vazquez），帕帕亞尼斯以477分鐘排在其他三位球員之後，為生涯第四少上場時間的樂透新秀。

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帕帕亞尼斯年僅21歲、身高216公分，具備傳統長人的技術。但很可惜的，缺乏體能的他註定無法站穩現今快速度的NBA。他在上季季中被國王揮棄後，短暫加盟拓荒者，不過隨後也被裁掉。如今看來很難重回NBA。

而國王則再次證明了自己不擅養成、胡亂選秀的特色，甚至今年之所以用榜眼籤選進巴格利（Marvin Bagley III），也是因為他是唯一願意來國王試訓的潛力新人。而國王近年養壞的選秀有麥雷莫（Ben McLemore）、史道斯卡斯（Nik Stauskas）、前新人王T.艾文斯（Tyreke Evans）等等。

國王迷只能期望現今的少主福克斯（De'Aaron Fox）和今年選進的巴格利能扭轉乾坤，改變他們「新秀墳場」的惡名了。

帕帕亞尼斯成為國王再度失敗的選秀案例。（資料照，美聯社）