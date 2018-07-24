MLB》光芒9局滿壘驚險守成 胡智為場邊熱身未登板

〔體育中心／綜合報導〕台將胡智為今天升上大聯盟，主場對洋基的比賽曾在場邊熱身，牛棚面臨滿壘危機驚險守成，以7：6險勝洋基，胡智為未登板。

光芒明星左投史奈爾（Blake Snell）因左肩疲勞，被放入10日傷兵名單，光芒從3A升上胡智為支援，今天主場對洋基的比賽，繼續使用假先發策略，出動牛棚分擔局數，洋基在6、7局連趕5分，追到6：7剩一分落後。

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8局上2出局，光芒換上此役第7任投手阿瓦拉多（Jose Alvarado），只花一球結束製造飛球出局，結束洋基進攻。9局上洋基最後反攻，阿瓦拉多續投險象環生，洋基開局安打、保送，靠犧牲觸擊推進至二、三壘，鏡頭拍到胡智為在場邊熱身，光芒接著故意保送今天4支4的史坦頓 （Giancarlo Stanton），1人出局面臨滿壘危機。

阿瓦拉多用4球讓希克斯（Aaron Hicks）擊出滾地球，三壘手達菲（Matt Duffy）接球速傳本壘擋下分數，洋基2出局仍攻佔滿壘，下一棒桑契斯（Gary Sanchez）擊成二壘方向滾地球，游擊手阿德梅斯（Willy Adames）接獲傳球，踩壘慢了一步沒抓到跑者，趕緊將球傳往一壘，驚險抓到最後一個出局數，結束比賽，阿瓦拉多激動吶喊，胡智為沒有上場。

胡智為今升大聯盟，對洋基在場邊熱身未登板。（資料照，法新社）