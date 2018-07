MLB》光芒9局滿壘驚險守成 胡智為場邊熱身未登板

〔體育中心/綜合報導〕台將胡智為今天升上大聯盟,主場對洋基的比賽曾在場邊熱身,牛棚面臨滿壘危機驚險守成,以7:6險勝洋基,胡智為未登板。

光芒明星左投史奈爾(Blake Snell)因左肩疲勞,被放入10日傷兵名單,光芒從3A升上胡智為支援,今天主場對洋基的比賽,繼續使用假先發策略,出動牛棚分擔局數,洋基在6、7局連趕5分,追到6:7剩一分落後。

8局上2出局,光芒換上此役第7任投手阿瓦拉多(Jose Alvarado),只花一球結束製造飛球出局,結束洋基進攻。9局上洋基最後反攻,阿瓦拉多續投險象環生,洋基開局安打、保送,靠犧牲觸擊推進至二、三壘,鏡頭拍到胡智為在場邊熱身,光芒接著故意保送今天4支4的史坦頓 (Giancarlo Stanton),1人出局面臨滿壘危機。

阿瓦拉多用4球讓希克斯(Aaron Hicks)擊出滾地球,三壘手達菲(Matt Duffy)接球速傳本壘擋下分數,洋基2出局仍攻佔滿壘,下一棒桑契斯(Gary Sanchez)擊成二壘方向滾地球,游擊手阿德梅斯(Willy Adames)接獲傳球,踩壘慢了一步沒抓到跑者,趕緊將球傳往一壘,驚險抓到最後一個出局數,結束比賽,阿瓦拉多激動吶喊,胡智為沒有上場。

胡智為今升大聯盟,對洋基在場邊熱身未登板。(資料照,法新社)

"Who's getting up for the Rays?"

"Yes."

"What do you mean yes?"

"Hu is getting up for the Rays. Hu is in the bullpen."

"But that's what I'm...you know what? I'm not doing this, Abbot." pic.twitter.com/dYA8r4d40Y