MLB》捕逸、再見慢跑成戰犯 洋基桑契斯慘遭砲轟（影音）

桑契斯慘遭紐媒砲轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在客場以6：7不敵光芒，比賽中捕逸掉分、未積極跑壘的捕手桑契斯（Gary Sanchez）成為千夫所指，賽後桑契斯接受責難，承認當下其實可以表現得更好。

洋基年輕王牌塞維里諾（Luis Severino）今天表現不佳，首局就被光芒攻上得點圈，捕手桑契斯接著發生捕逸失誤，球打到右腳護具後彈到三壘邊線外，桑契斯起身竟慢慢往球走去，光芒跑者一溜煙繞過三壘直闖本壘，桑契斯發現情況不對，奔跑撿球回傳但已為時以晚，光芒取得1：0領先。

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洋基在比賽後半連追5分，9局上只剩6：7落後一分攻占滿壘，輪到桑契斯打擊，桑契斯出棒擊成二壘方向滾地球，壘上跑者全數起跑往前衝，光芒游擊手沒能抓到往二壘衝的跑者，趕緊將球傳往一壘，沒有全力衝刺的桑契斯成為最後一個出局數，洋基錯失追平、甚至超前的機會，以1分差輸球。

賽後桑契斯成為眾矢之的，比賽中的消極表現被大肆報導，權威媒體《紐約時報》痛批，打瞌睡、懶散的桑契斯讓洋基在客場付出代價，桑契斯賽後透過翻譯表示，自己接受所有的責罵，比賽當下他原本應該要表現得更好。

桑契斯今天花了5.39秒才跑上一壘，他今年最快的紀錄是4.33秒，對於自己沒有全力衝刺，讓球隊失去可能的贏球機會，桑契斯說：「我想我當時可以做得更好，這點是肯定的，我那球打得很好，play在進行的時候，我看到跑者安全跑上二壘，我試著衝刺，但來不及了，我應該跑得更賣力的。」

而首局捕逸失誤，讓光芒輕鬆得分，桑契斯表示當時是因為跟投手沒有溝通好暗號，當時他配直球、結果來的是滑球讓他措手不及，但他發生失誤後沒有盡全力追球，跟暗號溝通失誤沒有關係，「如果當時我跑得快一點去追球，也許就能把跑者擋在本壘前，那是我的錯。」

該局結束後，塞維里諾曾在休息室與桑契斯對談，神情看起來相當不悅。洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後表示，他當時忙著盯對方跑者，大叫提醒投手去本壘補位，沒有看清楚桑契斯是否有盡全力跑，要回去看才知道。

桑契斯賽後認錯、接受責罵。（美聯社）