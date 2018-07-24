MLB》鬼才梅登推瑞佐登板 2球解決對手第四棒（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今在主場以1：7不敵響尾蛇，總教練梅登（Joe Maddon）派出2名野手登板投球，明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）生涯首度登板，僅用2球解決對手第四棒，一分未失完成任務。

小熊今由法瑞爾（Luke Farrell）代班先發，首局就被對手猛打一輪，以0：5落後，投3.1局掉6分皆為責失被換下場，總教練梅登隨後讓2位牛棚接力登板，8局上2出局，小熊1：7大幅落後，梅登推出捕手卡拉提尼（Victor Caratini）登板投球、本週第2次，只花1球就製造飛球，形成3出局。

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9局上卡拉提尼續投，雖被「蛇王」高德史密特（Paul Goldschmidt）敲安上壘，但接著製造雙殺打化解危機，這時場邊喊出暫停，梅登把卡拉提尼調去守一壘，由明星一壘手瑞佐接手登板，面對響尾蛇第四棒波洛克（A.J. Pollock），生涯首度踏上大聯盟投手丘的瑞佐，只花2球讓波洛克擊出中外野飛球，完成投球任務。

瑞佐大聯盟初登板。（美聯社）

大聯盟官方紀錄顯示，瑞佐大聯盟生涯投出的第一顆球，是一顆53.6英哩的滑球，波洛克選掉形成0好1壞，下一顆同樣也是滑球、球速升到62英哩，讓波洛克擊成中外野飛球出局。回想生涯初登板投的2顆球，瑞佐笑說：「我得照我的意思去做，相當有趣，我現在生涯防禦率是零耶！」

瑞佐也說，這是他高中之後首度在比賽中登板，希望不要再有下一次，「到此為止、就這樣了，我答應總教練別把手臂操壞了，最近6、7年我都有丟打擊練習，但在比賽中站在投手丘上真是太瘋狂了。」

總教練當時親自上場，把投手手套拋給瑞佐，全場球迷頓時轟動如雷，能夠解決響尾蛇第四棒，瑞佐表示感覺超棒、非常有趣，「得享受其中才行，同時，又不能讓自己太丟臉，我很高興A.J.打了一顆飛球，因為他是聯盟很棒的打者之一。」

總教練梅登則笑說，瑞佐己經成就達成，不想再聽瑞佐繼續吹噓，「他還真的有說，他永遠再也不想投球了呢，他現在是聯盟最棒的第一棒，同時也是本季最好的後援投手了。」

瑞佐2球解決響尾蛇第四棒。（USA TODAY Sports）

瑞佐投完退場時相當開心。（法新社）

瑞佐退場後與隊友擊掌。（美聯社）