NBA》舊愛還是最美！「小刺客」加盟金塊前仍想回綠衫軍

「小刺客」I.湯瑪斯曾希望能重回綠衫軍。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）確定不留續湖人，選擇以老將底薪加盟丹佛金塊，不過根據「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，I.湯瑪斯在接受採訪時承認，在正式加盟金塊前他其實有表達希望能重返塞爾提克。

「我很願意回（塞爾提克），」湯瑪斯說道，「對於他們當初把我交易並沒有沒有怨恨。」

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而他在加盟金塊前也與「綠衫軍」總管安吉（Danny Ainge）表達了自己想要回來打球的意願，不過安吉當下雖承諾會對他的斯提議持開放態度，但是球隊還是得先處理後衛史馬特（Marcus Smart）續約事宜，等到史馬特的問題解決之後，湯瑪斯卻加盟金塊了。

29歲的湯瑪斯曾為塞爾提克效力2.5個球季，繳出28.9分2.7籃板以及5.9助攻的亮眼成績。而當年他不但臀部受傷，妹妹還因為意外而去世，在身心遭受煎熬的他，仍領軍殺進到東部冠軍賽，但卻沒想到季後卻被球隊交易。

在受訪時湯瑪斯表自己並不認為塞爾提克用正確得方式處理這件事情，因為自己當傷勢是因為幫助球隊打出好成績才加重的，不應該遭受這樣的對待。

而他被交易至騎士，隨後因臀部傷勢展開漫長的復健，好不容易復出後，卻只有場均14.7分的表現，最終遭騎士認賠殺出。

被送到湖人後，他終於逐漸找回昔日身手，17場比賽中，場均貢獻得到15.6分5助攻2.1籃板，不料今夏湖人卻沒有與他續約的打算，而他在金塊高層的遊說下，最終僅以1年210萬美元（約6千3百萬台幣）的老將底薪合約與金塊簽下合約。

雖然理解自己的臀傷讓他行情大降，湯瑪斯仍表示現在的NBA對於像他這樣矮小的球員相當不友善，認為幾乎從來沒有小個子的球員，能在NBA獲得大約，不過他最後仍表示，會在新球季裡在金塊好好證明自己，明年將尋求更好的機會。

「小刺客」I.湯瑪斯將以老將底薪加盟金塊。（資料照，美聯社）