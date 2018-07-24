東亞青運遭中國強硬停辦 奧會：痛心、遺憾

中國挾著人數優勢和壓力，在臨時召開的東亞奧會理事會，決議通過取消台灣原本已經取得的2019年首屆東亞青年運動會承辦權，中華奧會副主席蔡賜爵（左）、陳士魁（右）24日下午出席記者會對外說明始末。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台中市預定明年8月24日至31日舉辦由東亞運轉型2019年第一屆東亞青年運動會，但今日於中國北京進行的東亞奧林匹克委員會（EAOC）臨時會中，縱使中華奧會主席林鴻道、秘書長沈依婷在現場數度發言，卻擋不住中國籍主席劉鵬與其他理事以「舉手表決」決定將此盛事停辦。對此我國奧會副主席蔡賜爵表示，對這決定充滿遺憾及痛心。

台灣民間近來推動「東京奧運正名活動」，劉鵬與秘書長宋魯增都認為，將使首屆東亞青運背負巨大的政治風險、干擾。事實上，日本籍理事齋藤提出，停辦茲事體大，且在2014年決定由台中市舉辦，如今若決定停辦過於倉促，建議等下個月雅加達亞運落幕後再決定。

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但理事會仍決定採舉手投票，最終包括劉鵬在內，共7名理事同意，僅我國奧會反對，至於日本則採是棄權，也在多數決情況下通過停辦的提議。

林鴻道、沈依婷目前人仍在北京，奧會由蔡賜爵、副主席陳士魁親上火線開記者會，蔡賜爵多次強調，對於未經深思熟慮之決定，深表痛心、遺憾，此舉無疑剝奪各國年輕選手參與比賽權利。

中國挾著人數優勢和壓力，在臨時召開的東亞奧會理事會，決議通過取消台灣原本已經取得的2019年首屆東亞青年運動會承辦權，中華奧會副主席蔡賜爵（左）、陳士魁（右）24日下午出席記者會對外說明始末。（記者羅沛德攝）

東亞理事會今天早上開會情形，中華奧會主席林鴻道（左一）於會議中發言。（中華奧會提供）

中國挾著人數優勢和壓力，在臨時召開的東亞奧會理事會，決議通過取消台灣原本已經取得的2019年首屆東亞青年運動會承辦權，中華奧會副主席蔡賜爵（左）、陳士魁（右）24日下午出席記者會對外說明始末。（記者羅沛德攝）

華奧會副主席蔡賜爵（右）、陳士魁（左）24日下午出席記者會對外說明始末。（記者羅沛德攝）

中華奧會副主席蔡賜爵。（記者羅沛德攝）