足球》致命2失誤遭轟至今 卡瑞厄斯大器回應

卡瑞厄斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕利物浦門將卡瑞厄斯（Loris Karius）在今年的歐冠盃決賽兩度恍神演出，賽後不但遭到各界砲火指責，紅軍日前簽下巴西頭號門將艾里森（Alisson）更被解讀是要來取代他，不過歷經兩個月沉澱的卡瑞厄斯則選擇大器面對這些指責。

在今年歐冠決賽利物浦與皇家馬德里之戰，卡瑞厄斯出現兩次嚴重失誤，包括誤傳到本澤馬腳下掉分、因手滑讓貝爾（Gareth Bale）輕鬆射門得分，利物浦最終飲恨1：3不敵皇馬，痛失歐冠金盃，卡瑞厄斯雙膝跪地、頭埋在地上，痛苦萬分，賽後批評聲浪排山倒海而來，也讓他承受極大的壓力。

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利物浦教練克洛普（Jurgen Klopp）雖然表示力挺卡瑞厄斯，不過前幾天卻以天價簽下羅馬隊的巴西頭號門將艾里森（Alisson），也被外界視為幾乎宣告提前結束利物浦一號門將卡瑞厄斯在紅軍的職業生涯。

艾里森。（資料照，路透）

面對這些質疑和批評，卡瑞厄斯今則大器回應：「對於那些落井下石的人，我為你們感到難過。我不知道你在生活中遇到了什麼事情讓你有這麼多憤怒和仇恨，不過我希望這些事情能夠過去，讓你會碰上好事。」

而被譽為西班牙史上最偉大守門員的卡西亞斯（Iker Casillas），今天也公開聲援卡瑞厄斯。

「這些對於卡瑞厄斯的攻擊，什麼時候才能結束？他就只是個守門員。」卡西亞斯說道：「拜託！世界上還有許多更值得關注的事，放過這個孩子吧，他也是凡人，跟你們一樣！」

卡西亞斯。（資料照，歐新社）