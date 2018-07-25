王維中先發、李振昌中職處女秀 今日賽事預告與轉播

李振昌有望迎來中職處女秀。（記者黃志源攝）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩的賽事與轉播囉！

中職例行賽持續進行，洲際球場晚間6點35分由中信兄弟坐鎮主場挑戰Lamigo桃猿。象隊派出洋投萊福力先發對上猿隊的尼克斯。值得注意的是，象隊季中選秀會第一指名的李振昌有望迎來中職處女秀，表現令人期待。另外象隊近期狀態不俗，近4場拿下3勝1敗的成績，暫時排在第二名，今天將力拚擊退猿隊並拉近兩隊勝差。喜愛中職的球迷朋友記得準時鎖定電視轉播，無法收看的球迷也可以透過自由體育文字轉播掌握最新動態！

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韓職例行賽，王維中將在下午5點30分先發對上樂天巨人。前一戰對上SK飛龍的比賽，王維中主投5.2局被敲7安失3分，無奈隊友打線不捧場，苦吞本季第七敗。今天王維中將再客場對上樂天巨人，他能否再次繳出優質先發助球隊贏球並奪下第七勝？

日職方面，今天將有4場轉播要帶給球迷朋友，分別是廣島出戰阪神、養樂多挑戰巨人、歐力士面對西武，以及日本火腿迎戰樂天。旅日台將陽岱鋼近11個打數僅2支安打，今天他的手感能否回溫對於巨人軍想要拿下勝利有很大的關鍵。喜愛日職的朋友們不要錯過精采比賽囉！

大聯盟例行賽，早上7點由洋基做客迎戰光芒，洋基由田中將大先發，對上光芒的奇里諾斯（Yonny Chirinos）。洋基近況不佳，近4場比賽吞下3敗，已落後美東龍頭紅襪達6場，且面對光芒吞下5連敗，今天田中將大盼帶領洋基止敗。另外，早上10點還有白襪出戰天使的比賽，球迷們記得打開電視為喜愛的球隊加油囉！

瓊斯盃女籃今點燃戰火，台灣白將在下午5點迎戰南韓，台灣藍將在晚間7點半對上日本，球迷們一起為台灣女籃們加油吧！

CPBL例行賽

18:35 Lamigo桃猿@中信兄弟 緯來育樂、愛爾達體育2台、愛奇藝

KBO例行賽

17:00 NC恐龍@樂天巨人 博斯運動

NPB例行賽

16:55 廣島@阪神 ELEVEN SPORTS1

17:00 養樂多@巨人 愛爾達體育3台

17:00 歐力士@西武 FOX體育

17:00 日本火腿@樂天 FOX體育3台

MLB例行賽

07:00 洋基@光芒 民視

10:00 白襪@天使 FOX體育

瓊斯盃女籃

15:00 紐西蘭@印度

17:00 南韓@台灣白

19:30 台灣藍@日本

地點：新莊體育館

轉播：緯來體育