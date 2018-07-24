中職Live》陳重羽敲安建功 獅 4：1 悍將

|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
統一
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
1
|
4
|
7
|
2
|
富邦
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
4
|
1
第九局
第八局
第七局
第六局
一出局後陳鏞基、高國慶連續敲安，但鄭鎧文遭到三振，不過下一棒陳重羽敲出一分打點安打，統一取得4：1領先。
第五局
五局下，二出局後張正偉擊出安打，但范國宸外野高飛球出局。
請繼續往下閱讀...
五局上，一出局後鄭鎧文敲安，緊接著陳重羽也補上安打，隨後方昶詠擊出三壘方向滾地球，但蔣智賢發生失誤，獅隊跑回追平分。隨後潘彥廷敲出二分打點三壘安打，獅隊3：1領先。
第四局
四局下，二出局後陳品捷擊出安打，但林宥穎內野滾地球出局。
四局上，統一獅三上三下。
第三局
三局下，二出局後范國宸靠著陳傑憲的失誤上壘，但下一棒林益全無法建功。
三局上，二出局後陳傑憲敲安，但潘彥廷無法延續攻勢。
林宥穎高飛犧牲打：
第二局
二局下，蔣智賢靠著失誤率先上壘，申皓瑋補上內野安打，下一棒陳品捷擊出內野滾地球上壘，一壘跑者遭到封殺。隨後林宥穎擊出高飛犧牲打，富邦悍將先馳得點。
二局上，統一獅三上三下。
吳桀睿觸身球退場：
第一局
一局下，胡金龍內野安打上壘，但張正偉、范國宸與林益全皆無法建功。
一局上，一出局後吳桀睿遭到觸身球保送並退場，隨後郭阜林、潘武雄皆三振出局。
先發打序
|
統一獅
|
棒次
|
富邦悍將
|
陳傑憲 SS
|
1
|
胡金龍 LF
|
吳桀睿 2B
|
2
|
張正偉 RF
|
郭阜林 LF
|
3
|
范國宸 1B
|
潘武雄 DH
|
4
|
林益全 DH
|
陳鏞基 3B
|
5
|
蔣智賢 3B
|
高國慶 1B
|
6
|
申皓瑋 CF
|
鄭鎧文 RF
|
7
|
陳品捷 2B
|
陳重羽 C
|
8
|
林宥穎 C
|
方昶詠 CF
|
9
|
于孟馗 SS
|
馬丁尼茲
|
先發投手
|
伍鐸
賽前報導
上週4戰皆墨的富邦悍將，今天將在主場新莊迎戰統一獅，有下半季對戰3勝0敗的氣勢加持，悍將可望中止連敗再嘗勝利滋味。
詳情請見：上週遭橫掃 悍將今靠獅止敗？