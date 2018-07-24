中職Live》陳重羽敲安建功 獅 4：1 悍將

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 統一 0 0 0 0 3 1 4 7 2 富邦 0 1 0 0 0 1 4 1

第九局

第八局

第七局

第六局

一出局後陳鏞基、高國慶連續敲安，但鄭鎧文遭到三振，不過下一棒陳重羽敲出一分打點安打，統一取得4：1領先。

第五局

五局下，二出局後張正偉擊出安打，但范國宸外野高飛球出局。

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五局上，一出局後鄭鎧文敲安，緊接著陳重羽也補上安打，隨後方昶詠擊出三壘方向滾地球，但蔣智賢發生失誤，獅隊跑回追平分。隨後潘彥廷敲出二分打點三壘安打，獅隊3：1領先。

第四局

四局下，二出局後陳品捷擊出安打，但林宥穎內野滾地球出局。

四局上，統一獅三上三下。

第三局

三局下，二出局後范國宸靠著陳傑憲的失誤上壘，但下一棒林益全無法建功。

三局上，二出局後陳傑憲敲安，但潘彥廷無法延續攻勢。

林宥穎高飛犧牲打：

第二局

二局下，蔣智賢靠著失誤率先上壘，申皓瑋補上內野安打，下一棒陳品捷擊出內野滾地球上壘，一壘跑者遭到封殺。隨後林宥穎擊出高飛犧牲打，富邦悍將先馳得點。

二局上，統一獅三上三下。

吳桀睿觸身球退場：

第一局

一局下，胡金龍內野安打上壘，但張正偉、范國宸與林益全皆無法建功。

一局上，一出局後吳桀睿遭到觸身球保送並退場，隨後郭阜林、潘武雄皆三振出局。

先發打序

統一獅 棒次 富邦悍將 陳傑憲 SS 1 胡金龍 LF 吳桀睿 2B 2 張正偉 RF 郭阜林 LF 3 范國宸 1B 潘武雄 DH 4 林益全 DH 陳鏞基 3B 5 蔣智賢 3B 高國慶 1B 6 申皓瑋 CF 鄭鎧文 RF 7 陳品捷 2B 陳重羽 C 8 林宥穎 C 方昶詠 CF 9 于孟馗 SS 馬丁尼茲 先發投手 伍鐸

賽前報導

上週4戰皆墨的富邦悍將，今天將在主場新莊迎戰統一獅，有下半季對戰3勝0敗的氣勢加持，悍將可望中止連敗再嘗勝利滋味。

詳情請見：上週遭橫掃 悍將今靠獅止敗？