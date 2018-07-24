羽球》球后戴資穎稱霸羽壇 BWF：惟世錦賽和奧運沒奪冠

戴資穎。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018世界羽球錦標賽將在7月30日於中國南京點燃戰火，近期29連勝加上5連冠，世界球后戴資穎將力拚生涯第一面世錦賽金牌。世界羽聯（BWF）官網提到，小戴囊括大多各項大賽的冠軍，惟世錦賽和奧運沒有拿到金盃。

該文提到，戴資穎今年34場比賽只輸1場，唯一的敗仗就是1月的馬來西亞大師賽，惜敗給泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）。之後戴資穎在印尼羽球大師賽、全英羽球公開賽、亞洲羽球錦標賽、馬來西亞羽球公開賽、印尼羽球公開賽都奪冠，連29場比賽都贏。

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該文指出，戴資穎幾乎贏得各項重要的巡迴賽冠軍，只剩世錦賽和奧運沒有奪冠。中國南京這次的世錦賽，將是戴資穎有機會挑戰生涯首座世錦賽金盃。

戴資穎身為本屆世錦賽大會第一種子，可能會先碰上美國華裔好手張蓓雯，8強有機會對決中國女將何冰嬌，4強戰有可能碰到依瑟儂、或西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）、印度賽娜（Saina Nehwal）等好手。

而上屆世錦賽冠軍日本選手奧原希望，若她要闖進決賽，可能要先過南韓好手成池鉉、或印度一姊辛度（PUSARLA V. Sindhu）、中國好手陳雨菲、日本好手山口茜等人，才有可能打到冠軍賽。

日本好手奧原希望。（資料照，歐新社）