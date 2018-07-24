父親節全民動起來 新北體育處號召對抗「腹愁者」聯盟

父親節前夕，新北體育處與網紅保母小亨堡號召各界對抗「腹愁者」聯盟。（新北市體育處提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕父親節即將到來，為了對抗「腹愁者」聯盟，讓更多人關心爸爸的健康狀況，新北市體育處與全市12座國民運動中心及運動公園聯合發起「爸爸好棒棒式接力挑戰」社群活動，號召全民用力挺辛苦的老爸，並鼓勵民眾養成規律運動習慣，共同為自己健康動起來。

據職場爸爸甘苦調查，高達91.8%的職場爸爸感到身心壓力沉重，更有超過7成的爸爸每天工時逾9小時，每天和子女相處的時間僅72分鐘，尤其家庭事業壓力下，又少有時間運動，爸爸們幾乎都是健康拉警報的「腹愁者聯盟」。

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如今新莊國民運動中心街頭運動家胡杰再度出擊，延續去年號召國內外近2千多位網友響應的氣勢，將棒式接力挑戰的重任交給網紅保母小亨堡，今年由她率領小小鮮肉足球員，宣導「爸爸好棒棒接力挑戰2.0」，聲援爸爸們擺脫「腹愁者聯盟」，希望透過棒式運動的網路串連，在父親節前夕提醒天下爸爸們：「工作再忙，也要撥空運動健身，父親的健康是全家最棒的禮物！」

為鼓勵全民響應，接受挑戰或分享指定貼文的民眾，皆可參加限量好禮抽獎活動，詳情可上「爸爸好棒棒接力挑戰」粉絲專頁（https://goo.gl/yJLCT4），或至新北市各國民運動中心及運動公園櫃台詢問。

父親節前夕，新北體育處與網紅保母小亨堡號召各界對抗「腹愁者」聯盟。（新北市體育處提供）

父親節前夕，新北體育處與網紅保母小亨堡號召各界對抗「腹愁者」聯盟。（新北市體育處提供）