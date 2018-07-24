MLB》光芒牛棚燒很大 胡智為明有望登板對洋基

2018/07/24 19:16

胡智為。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕光芒台灣投手胡智為今天升上大聯盟，但沒機會登板，光芒最後以7：6擊敗洋基。根據大聯盟官網顯示，光芒明天的先發為奇里諾斯（Yonny Chirinos），對上日籍強投田中將大，胡智為無緣先發，但光芒此戰用了6名投手，牛棚操很大，代表胡智為明天仍有望登板。

光芒今天的先發投手伍德（Hunter Wood）僅投2局失1分，接著就開始用牛棚車輪戰，安德瑞斯（Matt Andriese）後援3.2局失2分非責失，卡斯提歐（Diego Castillo）0.2局失2分，舒爾茲（Jaime Schultz）沒有解決任何人次失1分，柯拉勒克（Adam Kolarek）0.1局、史坦內克（Ryne Stanek）1局、阿瓦拉多（Jose Alvarado）1.1局皆無失分，守住戰果。

明天光芒對洋基之戰，雖然是派奇里諾斯先發，但由於光芒牛棚此戰就用了6名投手，胡智為仍有機會登板亮相。

胡智為今年在大聯盟出賽2場，上一次是在美國時間7月12日登板，他當時後援5局失2分無關勝敗，目前的防禦率為5.87，每局被上壘率為0.78。這是他今年第4次被叫上大聯盟。

 

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