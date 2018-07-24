中職》富邦全壘打最少 葉君璋：新莊外野吹逆風

2018/07/24 19:23

悍將蔣智賢。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕截至今天賽前，富邦悍將今年只轟出50發全壘打，在四隊敬陪末座，總教練葉君璋認為，新莊棒球場可能是最難轟全壘打的球場，或許與外野因為經常吹逆風有關。

中職去年最會轟全壘打的是Lamigo桃猿，共敲151發，悍將去年95發不僅是四隊最少，也是唯一沒能百的球隊，產量只及猿隊的63％，今年只有50發仍是最少，只有統一獅74發的68％。

葉君璋指出，根據統計，新莊球場是今年最難打全壘打的球場，悍將在新莊平均每場0.6發也是最少（註），各隊在新莊的全壘打數也偏低，或許是比賽用球比較不彈，外野也經常吹逆風。

去年中職在新莊進行38場，出現79發僅次於桃園129發、洲際119發，平均每場2.1發與桃園並列第2，今年已賽36場僅有48發，平均每場1.3發是各球場最低。

統一獅總教練黃甘霖認為，新莊球場右外野常吹逆風，對左打較多的悍將確實會有影響。

註：猿隊在新莊平均每場0.58發最少。

※中職2018年各隊在新莊全壘打

球隊

支數

場次

平均

中信

10

11

0.9

統一

10

14

0.7

富邦

21

35

0.6

Lamigo

7

12

0.58

富邦悍將總教練葉君璋。（資料照，記者陳志曲攝）

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