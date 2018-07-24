中職》二軍上演投手戰 獅猿1：1握手言和

統一二軍與桃猿二軍１比１和局。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職二軍賽事，今天在台南球場展開的是由桃猿對上統一的比賽，此役雙方投手表現出色，兩隊打線僅合計敲出9支安打，沒有拿下太多分數，九局打完猿獅二軍就以1：1握手言和。

桃猿二軍的先發投手葉家淇，今天主投5局只失1分，更送出了7次的三振，至於後續接替投球的朱俊祥、陳敏賜、鄭承浩以及林柏佑都未再掉分。其中陳敏賜目前以9次的中繼成功在二軍暫居中繼王，1.99的自責失分率同樣是相當出色。

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Lamigo二軍先發投手葉家淇。（記者黃志源攝）

朱俊祥下二軍調整。（記者黃志源攝）

Lamigo二軍林柏佑。（記者黃志源攝）

陳敏賜目前暫居二軍中繼王。（記者黃志源攝）

Lamigo二軍鄭承浩中繼投球。（記者黃志源攝）

至於獅隊二軍今天推出的先發投手洪心騏，6局的投球中僅在第五局被楊岱均擊出陽春砲失掉唯一的1分，不過最終也無緣勝投。本季洪心騏在二軍投了56局，自責失分率3.70，而在一軍的16局投球中也繳出了3.94的自責失分率，本季狀況十分穩定。

統一二軍先發投手洪心騏。（記者黃志源攝）

楊岱均５局上從洪心騏手中敲出陽春砲。（記者黃志源攝）

而獅隊二軍今天接續登板的三名投手，林威志、傅于剛、林其緯都無失分，且包括先發投手洪心騏在內，本場比賽獅隊二軍沒有投出任何保送。

林威志。（記者黃志源攝）

傅于剛中繼投球。（記者黃志源攝）

薛惟中在２局下擊出１分打點的一壘安打。（記者黃志源攝）

買嘉儀在２局下回本壘攻下統一第１分。（記者黃志源攝）

另外，在二軍打擊排行榜上暫居第二的桃猿隊外野手成晉，目前連續6場比賽敲出安打，本季打擊率高達0.371。

Lamigo二軍賽前熱身。（記者黃志源攝）

獅隊二軍賽前熱身。（記者黃志源攝）