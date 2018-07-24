中職》潘彥廷替補敲關鍵三壘安 獅中止對悍將3連敗

潘彥廷敲出2分打點三壘安打。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕潘彥廷把握替補上場機會，於5局上擊出關鍵三壘安打，帶動統一獅單局搶下3分逆轉情勢，獅隊以6：1取得下半季對富邦悍將首勝，也中止對戰3連敗。

獅隊總教練黃甘霖指出，賽前原本想讓潘彥廷先發，沒想到1局上吳桀睿就因觸身球提前退場，代跑的潘彥廷還是陰錯陽差補上，更於5局上2出局平手時適時建功，那支三壘安打非常重要，幸好吳桀睿也沒事，去醫院照Ｘ光後只是皮肉傷。

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這支三壘安打是潘彥廷下半季首安，中止他最近6場的安打荒，7局上又敲安並跑回第5分，他表示，隊上還有陳重廷能守二壘，感謝教練有想到他，自己將近10打席沒安打，心裡其實有點著急，感謝學長不斷鼓勵，要他別給自己太大壓力。

潘彥廷指出，下半季開始也受到一直下雨影響，只能在室內練習沒法去戶外打，狀況沒有上半季好，但學長們建議他不要刻意做調整，就算表現不好下次再打回來，「比賽後我常會留下來特打，就算週一放假，也會到球場自主調整，希望維持打擊手感。」

潘彥廷。（記者林正堃攝）

潘彥廷。（記者林正堃攝）

潘彥廷把握替補上場機會，於5局上擊出關鍵三壘安打，帶動統一獅單局搶下3分逆轉情勢。（記者林正堃攝）