攻守俱佳 陳偉殷優質先發之姿退場

馬林魚隊陳偉殷今天面對分區龍頭勇士隊，繳出6局失3分優質先發。（法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕馬林魚隊陳偉殷今天面對分區龍頭勇士隊，繳出6局失3分優質先發，用球數101球是本季最多，連一向較無自信的打擊都發揮，5局下擊出生涯首支二壘安打，也得到個人生涯首次得分，退場前是勝投候選人。

陳偉殷首局製造兩個滾地球出局，面對佛里曼則被擊出此役勇士隊首安，面對前隊友馬卡奇斯，送出此役首次三振。1局下，馬林魚隊面對勇士哥倫比亞籍強投德黑蘭，馬上就有分數斬獲，安德森率先敲安，下一棒瑞爾穆托開轟，幫助馬林魚取得2分領先。

請繼續往下閱讀...

2局上，陳偉殷面對佛勞爾斯，連續3壞球後搶下好球數，最終三振對方，但面對卡馬戈被敲出陽春砲。陳偉殷穩定下來，面對英西亞提、史萬森，都以滾地球拿下出局數，只是該半局被勇士隊追回1分。

陳偉殷2局下上場打擊遭三振，3局上續投，面對首位打者是勇士投手德黑蘭，卻投出此役首個保送，勇士開路先鋒亞古納擊出強勁飛球，正朝馬林魚游擊手瑞多而去，形成雙殺守備，陳偉殷接著對庫柏森投出三振，解決該半局。

3局下，馬林魚隊狄崔奇、安德森敲安，勇士中外野手英西亞提失誤造成失分，瑞爾穆托高分犧牲打，進帳個人此役第3分打點，馬林魚隊該局再得2分。

4局上，陳偉殷該半局面對佛勞爾斯投出保送，但無失分。危機則出現在5局下，陳偉殷被首位打者英西亞提擊出安打，雖然隨後拿到兩個出局數，但保送亞古納後，被庫柏森擊出帶有2分打點二壘安打，勇士隊追到僅1分差。

5局下，陳偉殷首位上場打擊，面對德黑蘭擊出中外野方向二壘安打，是他旅美生涯首度擊出長打，隨後進佔三壘，又靠著瑞爾穆托擊出內野滾地球回本壘得分，勇士申請重播輔助判決未果，這1分也是陳偉殷生涯首次得分，馬林魚隊單局得5分。