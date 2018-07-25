首長打、首得分、優質先發 陳偉殷戰勝勇士獲本季第3勝

陳偉殷拿下本季第3勝。（USA TODAY Sports）

〔記者林宥辰／綜合報導〕馬林魚隊陳偉殷今天遭遇賽前位處國聯東區龍頭的勇士隊，繳出攻守俱佳的強勢表現，投球上6局失3分優質先發，打擊上則同場進帳旅美生涯首支長打和首得分，幫助球隊終場9:3贏球，自己也拿下本季第3勝。

陳偉殷明星週過後首場比賽，就遇到強敵勇士，首局隊友瑞爾穆托就挹注2分砲，陳偉殷2局上被卡馬戈擊出陽春砲，3局上保送投手德黑蘭後造成危機，但隊友演出雙殺守備。5局上陳偉殷遇到危機，被首位打者英西亞提擊出安打，雖然隨後拿到兩個出局數，但保送亞古納後，被庫柏森擊出帶有2分打點二壘安打，勇士隊一度追到僅1分差。

請繼續往下閱讀...

馬林魚隊陳偉殷今天遭遇賽前位處國聯東區龍頭的勇士隊，繳出攻守俱佳的強勢表現。（法新社）

5局下馬林魚隊開啟大局攻勢，陳偉殷首先上場打擊就擊出中外野方向二壘安打，是他生涯首支長打，靠隊友推進站上三壘後，，又靠著瑞爾穆托擊出內野滾地球回本壘得分，該半局馬林魚隊在卡斯楚3分砲帶動下，單局得到5分。

陳偉殷投6局送出4次三振、3次保送，被擊出5支安打失3分，以優質先發之姿拿下勝投，且用球數101球也是本季最多。