陳偉殷投打俱佳 馬林魚暫領先

〔中央社〕效力於馬林魚隊的左投陳偉殷今天投打俱佳，主投6局、送出4次三振，5局下敲出二壘安打、跑回1分，6局結束，馬林魚暫以9比3領先亞特蘭大勇士隊，陳偉殷有望奪第三勝。

陳偉殷今天展現主場表現較佳的穩定性，他用球數101球，主投6局，被敲出5支安打，送出4次三振、3次保送、失3分，都是自責分。

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打擊方面，陳偉殷也頗有收穫，5局下他作為馬林魚首名打者，一上場就敲出個人大聯盟生涯首支二壘安打，還跑回本壘攻得一分，而馬林魚在這一局一口氣攻得5分，拿下大局，包括卡斯楚（Starling Castro）的一支3分全壘打。

截至6局結束，馬林魚暫以9比3領先勇士隊，陳偉殷投滿6局退場，是勝投候選人，而轉播鏡頭也捕捉到在休息室的他顯然心情不錯，一臉笑意和隊友擁抱致謝。

馬林魚一改昨晚1比12、遭勇士隊狂掃的陰霾，今天不但打線捧場，讓陳偉殷吃下定心丸，陳偉殷自己的表現也很爭氣，儘管5局上被接連敲出安打失2分，勇士隊一度將比數拉近為3比4落後，但陳偉殷5局下第二度上場打擊就敲出二壘安打，也帶動全隊進攻士氣。

陳偉殷21日剛慶祝33歲生日，這場比賽是他生日後首度上場，投打俱佳的優質先發，有望奪下本季睽違已久的第3勝。（編輯：陳政一）