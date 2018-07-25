陳偉殷第三勝到手 總教練大讚好表現

〔中央社〕效力於馬林魚隊的左投陳偉殷今天攻守俱佳，繳出優質先發，還敲出生涯首支二壘安打，助球隊以9：3戰勝亞特蘭大勇士隊，陳偉殷也拿下等待逾1個月之久的本季第3勝。

陳偉殷中午先發，不負眾望展現他在主場一貫的優異表現，主投6局、用球數101球，這也是今年球季以來用球數最多的一場比賽，被敲出5支安打，送出4次三振、3次保送、失3分，都是自責分。

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對戰同聯盟戰績目前排名東區首位的勇士隊，陳偉殷不只成功壓制勇士火熱的打線，他在打擊及跑壘上的表現，也帶動全隊士氣。

馬林魚5局下開啟得分大局，奠定勝利基礎的就是陳偉殷，他一上場敲出大聯盟生涯首支二壘安打，更在跑壘上展現積極態度，總教練馬丁利（Don Mattingly）賽後受訪時、就對陳偉殷的跑壘努力表現大為讚賞。

?儘管勇士隊提出挑戰陳偉殷跑壘得分的判決，但經過錄影回看審視後，主審仍維持得分有效的裁定，隨後馬林魚打者延續砲火，卡斯楚（Starlin Castro）更在這一局補上3分砲，將比數拉大差距以9：3領先勇士隊至終場。

這場比賽也讓陳偉殷得到等待逾1個月的第3勝，目前戰績以3勝7敗，防禦率降至5.65。（編輯：陳政一）1