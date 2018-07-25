紅襪左投帕莫蘭茲歸隊 林子偉遭下放3A

〔中央社〕美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪隊今天宣布，將台灣野手林子偉下放小聯盟3A，位置讓給傷癒歸隊的左投帕莫蘭茲。林子偉近期以替補為主，回到3A預料將獲穩定先發機會。

林子偉12日因紅襪當家三壘手德佛斯（Rafael Devers）左肩發炎進入傷兵名單，登上大聯盟扮演救火隊，期間曾連兩場敲出安打，終結4月中以來在大聯盟連26個打數無安打的低潮。

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林子偉本季已3度被拉上大聯盟，最近一次累計出賽3場，包括一場先發，總計7打數揮出2支一壘安打，三振3次、保送一次，本季大聯盟打擊率提升至1成82；守備方面則出現一次暴傳失誤。

儘管林子偉打擊回溫，但因德佛斯與紅襪陣中另一名工具人何特（Brock Holt）都已傷癒歸隊，加上守備位置靈活的努涅斯（Eduardo Nunez）卡位，都壓縮林子偉的上場空間。

林子偉回到3A將有機會穩定出賽，維持打擊手感。林子偉本季在3A擁有3成08的高打擊率，並轟出5發全壘打，是隊上倚重的開路先鋒。

林子偉若能維持好表現，大聯盟9月1日至賽季結束的擴編階段，很有機會再被紅襪拉上大聯盟拚戰。

至於帕莫蘭茲（Drew Pomeranz），本季戰績僅1勝3敗，防禦率6.81，與去年賽季17勝的表現落差極大。他上次先發是5月31日，隨後因左肱二頭肌腱炎被列入傷兵名單，今晚將在客場先發面對巴爾的摩金鶯隊。（編輯：陳政一）