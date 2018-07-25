NBA》4年37億 「愛神」長留克利夫蘭

洛夫以4年1.2億美元續留騎士隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕克利夫蘭騎士隊宣布以四年1.2億美元（約37億台幣）續留「愛神」洛夫（Kevin Love），對此他表示非常興奮以及謙卑，聽到這個消息後，前隊友「詹皇」詹姆斯（Lebron James）也在社群軟體上發文祝賀這位曾一同奮戰的好兄弟。

Secure the!!! Congrats brother @kevinlove. Nobu Malibu or Wally’s on you!!! — LeBron James （@KingJames） 2018年7月24日

洛夫在受訪時向騎士球團，騎士老闆吉伯特（Dan Gilbert）及總管奧特曼（Koby Altman）表示謝意，謝謝他們對他的信任，以及相信他們的未來。洛夫說：「當我在幾年前被交易來這裡的時候，我就承諾會在這裡長留，並致力於我們的籃球文化，在賽場上打出風采。我認為我們的團隊以及我們前進的腳步確實反映了這點。」

請繼續往下閱讀...

騎士球團在詹姆斯西進洛杉磯湖人之後，就非常積極地準備留下洛夫，總管及老闆都希望能讓騎士隊還保有前進季後賽的實力。

根據《ESPN》報導，這紙合約將從2019-20球季開始，洛夫將會領到2890萬美元，隨後三年是3130萬、3130萬以及最後的2880萬美元。這份合約其實比他能夠拿到的最大合約還要少將近800萬美元，聯盟消息指出，洛夫會少拿這些錢是為了讓騎士隊能夠有更多薪資空間能夠進行操作。