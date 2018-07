NBA》4年37億 「愛神」長留克利夫蘭

洛夫以4年1.2億美元續留騎士隊。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕克利夫蘭騎士隊宣布以四年1.2億美元(約37億台幣)續留「愛神」洛夫(Kevin Love),對此他表示非常興奮以及謙卑,聽到這個消息後,前隊友「詹皇」詹姆斯(Lebron James)也在社群軟體上發文祝賀這位曾一同奮戰的好兄弟。

Secure the!!! Congrats brother @kevinlove. Nobu Malibu or Wally’s on you!!!