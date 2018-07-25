NBA》真情好搭檔 愛神與佛萊再續前緣（影音）

將重當球隊一哥的洛夫。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕真情好朋友！在騎士確定以以四年1.2億美元（約37億台幣）續留「愛神」洛夫（Kevin Love）後，洛夫與之前剛回歸的老將佛萊（Channing Frye）將再續前緣，繼續他們的好友情。

擅長凝聚關係的佛萊（左）。（資料照，美聯社）

就在洛夫續約的消息確定後，先前以240萬美元回鍋的佛萊馬上在個人IG上PO了一段「歡迎」影片。在影片中，他手持UCLA的拖鞋（洛夫大學效力UCLA），並拍向洛夫的置物櫃，說：「歐！瞧瞧我們這裡有甚麼。」說罷就一腳踹開UCLA的拖鞋。幽默地表示歡迎洛夫續留。

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LMFAO Channing Frye （@Channing_Frye） is officially back with the Cleveland #Cavs. @kevinlove pic.twitter.com/eR6mfsBQXt — Tomer Azarly （@TomerAzarly） 2018年7月19日

洛夫與佛萊的好感情是從2016年騎士向魔術盤來佛萊開始的。當時騎士剛開除總教練布拉特（David Blatt）扶正泰倫魯（Tyronn Lue）。儘管球隊天賦爆表，有天下第一人詹姆斯（Lebron James）坐鎮，搭配頂尖後衛厄文（Kyrie Irving）和前「狼王」洛夫，但球隊氣氛糟糕、毫無化學反應，佛萊的到來卻解決了這個問題。

根據ESPN記者Jackie MacMullan所寫的故事指出，佛萊在第一次走進騎士觀影室時，就展現休息室老將的風範：他一屁股坐在詹姆斯集團（詹姆斯、J.R.史密斯（J.R. Smith）和T.湯普森（Tristan Thompson））中間，並騰出身旁的一個位子，要求洛夫來坐。並且接下來幾天，他都陸續要球隊其他人也來坐，包括厄文、尚柏特（Iman Shumpert）。

之後洛夫和佛萊關係日漸親密。佛萊常常拜訪洛夫的家，並且和另一位老將傑佛森（Richard Jefferson）組成關係超好的鐵三角。佛萊也擔任調適洛夫心態的導師角色，洛夫之前還是球隊一哥，來到騎士後必須轉型成為輔佐詹皇的高射塔。對此，洛夫曾抱怨道：「我所做的只是射三分。」但佛萊開導他說：「這不是很好嗎？我們只需要射三分！」之後洛夫才漸漸調整心態，成功扮演輔佐的角色。

佛萊也辦了一個群組，讓騎士眾將能夠在上面互相討論、開玩笑。當然，很多時候都是開佛萊的玩笑。

在佛萊和傑佛森相繼被交易走後，洛夫曾失落的表示：「我們曾有一個鐵三角，但現在只剩下我了。」

如今，他們兩人再度於克城會首，他們的友誼將能夠繼續。看看他們形影不移的樣子：