NBA》真情好搭檔 愛神與佛萊再續前緣（影音）

將重當球隊一哥的洛夫。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕真情好朋友!在騎士確定以以四年1.2億美元(約37億台幣)續留「愛神」洛夫(Kevin Love)後,洛夫與之前剛回歸的老將佛萊(Channing Frye)將再續前緣,繼續他們的好友情。

擅長凝聚關係的佛萊(左)。(資料照,美聯社)

就在洛夫續約的消息確定後,先前以240萬美元回鍋的佛萊馬上在個人IG上PO了一段「歡迎」影片。在影片中,他手持UCLA的拖鞋(洛夫大學效力UCLA),並拍向洛夫的置物櫃,說:「歐!瞧瞧我們這裡有甚麼。」說罷就一腳踹開UCLA的拖鞋。幽默地表示歡迎洛夫續留。

請繼續往下閱讀...

LMFAO Channing Frye (@Channing_Frye) is officially back with the Cleveland #Cavs. @kevinlove pic.twitter.com/eR6mfsBQXt