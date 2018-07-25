NBA》不只「可愛」一人 D.格林爆料自己也遭誤診

D.格林（左）上季遭馬刺隊醫誤診。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕在聖安東尼奧待了8個球季的D.格林（Danny Green）因「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）交易案被打包送至暴龍隊。轉隊後他出來爆料表示，自己在上個賽季不知道有多長的時間都帶傷上場，因為馬刺隊醫將他的腹股溝撕裂誤診為輕微拉傷。

D.格林日前上節目透露，他在去年12月9日對戰塞爾提克時受傷，隔天接受核磁共振檢查後隊醫說只是輕微的拉傷，休息幾周即可，但休息過後傷勢仍時好時壞，D.格林的經紀人Joe Branch建議向其他醫生尋求第二意見，他僅回答：「我不想，我對球隊有充分信心。」

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賽季結束後D.格林不得不再度進行核磁共振檢查，結果顯示他的腹股溝有撕裂傷，他不知道自己帶傷比賽了多久，但他並沒有責怪馬刺醫療團隊，認為他們已經盡力了，但隊醫並不是腹股溝及運動疝氣的專家，因此向外尋求第二意見絕對是有幫助的。

D.格林也提到隊友雷納德（Kawhi Leonard）的事件，隊醫誤診導致「可愛」與馬刺關係緊張的謠言滿天飛，D.格林說：「尋求另外一位專家，提供另外一個角度會很好。你不能因為Kawhi想尋求其他意見就責怪他。」

上週暴龍和馬刺進行一筆2換3的交易，此次交易案中，馬刺送出了雷納德和射手D.格林，換取暴龍的德羅森，以及中鋒博爾特（Jakob Poeltl），還有一個受保護的2019年選秀首輪籤。