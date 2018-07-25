MLB》才返大聯盟今就繳好投 胡智為後援2.1局狂飆4K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 洋基 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 9 0 光芒 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0

胡智為今日表現



IP H R ER BB SO HR ERA 2.1 2 0 1 0 4 0 5.40 ERA：防禦率 IP：局數 H：安打 HR：全壘打 SO：三振 BB：保送 R：失分 ER：責失分

胡智為後援2.1局飆4K掉1分，繳好投。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕胡智為昨才剛被叫上大聯盟今天就獲得出賽機會，第七局上場接替投球，前1.1局投完沒被敲安，八局上更火球連發，K掉「法官」賈吉、「怪力男」史坦頓、葛瑞戈爾斯等三名強打，直到九局上才被安杜哈爾和手感火燙的沃克敲出安打掉分。

此役光芒打線遭洋基強投田中將大封鎖，9局僅出現全隊僅敲出零星的3支安打，最終就以0：4遭洋基完封，胡智為2.1局投球，被敲2安失1分送出4次三振，沒有任何四壞保送，防禦率下修至5.40。

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第九局

9局上仍是由胡智為繼續投球，被安杜哈爾（Miguel Andujar）敲出一支場地規則的二壘安打，雖然他先讓柏德（Greg Bird）擊出內野飛球出局、又再三振掉韋德（Tyler Wade），卻被今天手感火燙的沃克（Neil Walker）卻敲出安打，送回洋基第4分，但他接下來穩穩地利用滾地球抓下當局最後一個出局數，完成投球工作。

第八局

胡智為在8局上續投，多次飆出150公里火球，連續三振掉「法官」賈吉（Aaron Judge）、「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）、葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）等三名洋基重砲。

第七局

光芒奇里諾斯（Yonny Chirinos）先發主投6局，被敲6支安打失3分都是自責分，胡智為在7局上，兩出局、一三壘有人時，上場接替投球，面對賈納（Brett Gardner），讓他敲出內野飛球接殺出局，順利化解球隊失分危機。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕光芒與洋基進行3連戰，昨天被叫上大聯盟的胡智為，今天就獲得出賽機會。胡智為上次在大聯盟出賽是7月13日，當時他臨危授命對上遊騎兵，5局投球被敲2安失2分送出3次三振，沒有任何四壞保送，防禦率下修至5.87。