NBA》質疑甜瓜 尼克新秀恐得罪前老大哥

有可能得罪前輩的諾克斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕質疑前老大？尼克熱門新秀諾克斯（Kevin Knox）在夏季聯賽表現亮眼，最後還獲選夏季聯賽第一隊陣容。不過近日他在IG上留言，質疑前尼克一哥「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）近幾年來不讓人滿意的表現。

首輪第9順位的諾克斯，在最新流出的安東尼訓練影片的留言中酸他：「如果甜瓜能夠在比賽中也做到如此，他應該能每年都得到MVP。」

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House of Highlights（@houseofhighlights）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 23 日 下午 8:24 張貼

諾克斯並不是唯一一個質疑甜瓜的人。去年夏天安東尼高調加盟雷霆隊，釋出很多個人訓練影片。在影片中安東尼身穿兜帽上衣，甚至得來了「兜帽上衣甜瓜」的封號。就連喬丹的運動品牌Jordan Brand也跟風推出印有「兜帽上衣甜瓜」的運動衣。沒想到一切期望都變成失望。上個賽季安東尼打出生涯最差表現，平均僅16.2分、5.8籃板，總命中率僅4成。季後賽更慘，平均11.8分、5.7籃板及3成75的破爛命中率。最終讓號稱三巨頭的雷霆在第一輪就以2：4敗給了爵士。

因此，儘管傳聞安東尼即將加盟火箭，並且在訓練影片中與詹寧斯（Brandon Jennings）和S.強森（Stanly Johnson）一同展現華麗的單打技術。但很多人都不看好已經34歲的甜瓜能夠重回顛峰身手。

目前尚無安東尼任何對於諾克斯言論的回應，不過塞爾提克新星塔圖姆（Jayson Tatum）試圖緩頰，他回應道：「甜瓜是不一樣的，呦！」

輸給爵士後的安東尼。（資料照，USA TODAY Sports）