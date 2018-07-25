MLB》擊球後偷懶不跑壘 國民游擊手板凳坐好坐滿（影音）

被懲處的透納（右）。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕偷懶被罰！華盛頓國民隊的游擊手透納（Trea Turner）因昨日放棄跑壘而遭下放板凳。

在昨日對上釀酒人的比賽中，透納面對釀酒人投手查辛（Jhoulys Chacin）敲出一支短打，沒想到他竟連跑都不跑，直接站在原地把帽子和球棒一丟在地。最終球隊以1：6輸球。

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透納賽後後悔的表示：「我看到投手已經站在那裡等我跑壘，但我還是應該要跑的。」

總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）最初以為透納被球打到了，結果沒想到透納只是偷懶。他訝異的表示：「我那時想：他幹嘛不跑壘？我們正在試著獲勝呢！」

針對透納的偷懶行為，馬丁尼茲決定在今天的比賽中將他放到板凳，由狄佛（Wilmer Difo）代替他擔任先發游擊手。馬丁尼茲認為必須要讓透納冷靜反省一下自身的錯誤：「我不要求他做到完美，但至少要盡力。我知道他也明白這個要求。我們需要透納，也很尊敬他，但他必須為偷懶負責。」

諷刺的是，透納才剛被宣布獲頒Heart & Hustle Award，此獎項是用來褒揚最具有運動精神和發揚棒球傳統的球員。

馬丁尼茲對透納大吼。（資料照，美聯社）