MLB》進擊的海盜！ 9：4擊敗印地安人奪11連勝

馬堤。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜隊今天在打線全面開火的情況下，以9：4擊敗印地安人，勇奪11連勝。

馬堤（Starling Marte）、波蘭柯（Gregory Polanco）和貝爾（Josh Bell）各貢獻一支兩分全壘打，幫助球隊獲勝。馬堤在第一局就敲出全壘打，連續17場安打也創下生涯新高。第二局波蘭柯的全壘打和迪克森（Corey Dickerson）的三壘安打幫助球隊連拿5分。貝爾則在第五局敲出全壘打。

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海盜近況火熱。他們已經連續7場都有擊出全壘打，總共敲出22支全壘打。這是他們自從1996年後最長的連勝。近5場比賽中，他們以43：8的分數統治對手。

投手部分，海盜先發瑪斯古夫（Joe Musgrove）投7局失2分，被敲5安，笑納本季第4勝；印地安人從3A拉上Shane Bieber，僅投1又2/3局就丟7分，導致印地安人啟用多達7位救援投手，最終還是苦吞敗帳。

今日海盜延續上場的氣勢，再度主宰印地安人。不過至少印地安人今天藉著拉米瑞茲（Jose Ramirez）的打點終結了連15局的得分荒。

敲出兩分全壘打的波蘭柯。（法新社）

貝爾。（美聯社）

被打爆的Shane Bieber。（法新社）