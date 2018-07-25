足球》梅西續披國家隊戰袍？足協主席：阿根廷需要他

阿根廷在16強提前遭到淘汰，梅西賽後難掩失望。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕31歲球星梅西（Lionel Messi）今年領軍阿根廷捲土重來，再度挑戰生涯首座大力金盃，沒想到16強賽就以3：4遭淘汰，奪冠美夢宣告破碎，他在比賽結束後落寞的神情，也讓無數球迷心碎，而外界都在關注是這是否將成梅西國家隊的告別戰。

阿根廷國家隊在下一屆世足賽想問鼎金盃，最大的敵人恐怕會自己，本屆阿根廷年齡30歲以上的球員就超過15位，陣中王牌梅西也31歲，球技和身體狀況雖達到顛峰，球隊卻沒有因此而展現超凡水準，然而到2022年的世界盃，屆時已經35歲的梅西還會出現在場上嗎？沒有人能夠給出答案。

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而在被問到梅西是否會退出國家隊時，阿根廷足協主席塔皮亞（Claudio Tapia）則表示自己有跟正在陪伴家人渡假的梅西閒聊，不過卻沒有談到任何和世界盃有關的話題。

「我覺得梅西會繼續為阿根廷隊出賽，他非常喜歡阿根廷，世界盃提前打包回家絕對是次打擊，但阿根廷需要捲土重來、也需要梅西。」塔皮亞在受訪時說道，「世界盃被淘汰我們都有責任，我們過度的期望梅西也造成了他的壓力，儘管他是世界上最好的球員，但終究跟你我一樣都是血肉之軀。」

5度抱回金球獎的梅西，自2005年起披上國家隊戰袍，共出賽124場、踢進64球，立下不少汗馬功勞。不過自2014年世界盃起，包含隔年智利美洲盃及2016年百年美洲盃，梅西3度率隊殺進決賽，都飲恨收場，萬念俱灰下，他在2016年曾宣布退出國家隊，但在全國人民的挽留及各方勸說下，又再度回歸。

塔皮亞最後也表示：「我們會給他好好考慮的時間，所以我們就等到明年看看吧。」

梅西對沮喪地走下場。（資料照，美聯社）