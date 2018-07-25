MLB》談生涯首長打 陳偉殷：本以為會換代打

陳偉殷說，5局打擊前本以為教練要換代打。（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕陳偉殷今面對勇士攻守俱佳，不僅投出6局失3分優質先發，5局上率先上場就擊出二壘安打，馬林魚隊也在該半局搶下5分大局奠定勝基，讓陳偉殷不僅進帳比季第3勝，也完成個人生涯首長打、首得分。

敲安跟回本壘當下，陳偉殷表情顯得淡定，反而身旁隊友看起來比他還開心，陳偉殷解釋，之前打安打之後投球表現反而不理想，一直告訴自己要淡定、冷靜，也不要因為上場打擊而消耗投球的體力。

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陳偉殷說，5局打擊前本以為教練要換代打，「本來以為不會讓我打，一開始連打擊手套都沒戴，但教練一直沒走過來，我就心裡很開心的想說，這局是第一個上來打，如果紅中球來，就要安心的全力揮擊，打得很遠自己也嚇到。」

陳偉殷後來被推進到三壘，靠著游擊滾地球回本壘時，對方選擇傳本壘，陳偉殷未滑壘，而是直接踩踏本壘，勇士隊申請重播輔助判決未果。陳偉殷說，當時跑壘指導教練就有說，為了避免雙殺，只要打滾地球就要試著往本壘衝，當下要滑壘也來不及，幸虧得分且未受傷。

談到自己的投球表現，陳偉殷則認為還能更好，「今天狀況其實不好，能夠投滿5局，要感謝教練團肯定。今天前3局就一直流汗，一直想辦法換衣服、球帽，避免汗流太多體力流失，投球結果是好的，也要感謝隊友守備幫忙。」