高爾夫》無球桿合約的四大賽？3位冠軍都用「聯合國」品牌

F.摩里納利。（資料照，美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕今年四大賽已經打完前3場，英國公開賽冠軍F.摩里納利、美國公開賽冠軍凱普卡，和美國名人賽冠軍瑞德有2個共通點：他們都穿著Nike Golf的服飾，而且他們的球桿都沒有合約，打順手的都用。

F.摩里納利、凱普卡和瑞德今年在四大賽展現實力，為自己的職業生涯添上重要戰果。但他們使用的球桿都沒有合約。原本這3人的球桿都是簽約使用Nike Golf的產品，2016年8月Nike Golf宣布不再開發生產球桿和球，他們都只剩下服飾合約。

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剛抱回英國公開賽冠軍的F.摩里納利，球袋裡只有推桿是簽下Bettinardi，其餘13支沒有合約，目前使用TaylorMade的M4開球木桿，兩支球道木桿分別是M3和M4。鐵桿打的是TaylorMade P-790 和750系列混合。3支挖起桿用的是TaylorMade Milled Grind，球則是Titleist Pro V1x。

連兩年贏得美國公開賽冠軍的凱普卡，則是TaylorMade的M2木桿、Mizuno的JPX 900 Tour鐵桿組，加上 Titleist Vokey Design SM7 挖起桿和Scotty Cameron Newport 2 推桿，全都沒有合約。

凱普卡。（資料照，法新社）

凱普卡的Mizuno鐵桿還有個小故事，3年前他使用Titleist鐵桿，那份合約到期的時候，Mizuno想開發適合年輕、現代化和比較積極進攻的選手使用的鐵桿組，尤其是年輕又打得很遠的選手，他們看上了凱普卡，沒想到被Nike Golf搶先一步簽走。只過了1年，Nike Golf停止球桿生產，當時許多廠商都寄球桿給凱普卡試用，但他選擇了Mizuno鐵桿，而且一直無償使用到現在。

瑞德的球桿組合就更聯合國了，他脫離Nike Golf的球桿合約之後，一度簽下Callaway的球桿合約，2017年種種不順手，雙方結束合作，瑞德開始混著用各家球桿。

他在名人賽奪冠時，球袋裡開球木桿是Ping G400 ，三號木桿是Nike VR Pro，三號鐵桿用Titleist 716T-MB，四號鐵桿拿Callaway X-Forged，五號鐵以下用的是Callaway MB-1，挖起桿則是兩支Artisan訂製桿和1支Titleist Vokey SM5 61°，加上Odyssey White Hot Pro推桿。

瑞德。（資料照，法新社）

瑞德表示，有那麼多廠牌做出不錯的球桿，如果簽下合就被單一產品綁住，有些球桿就不能用了。他說：「很難相信有單一廠商可以把14支球桿都做到完美，而且適合所有選手使用。」

今年四大賽前3場都出現無球桿合約的冠軍得主，最後1場如果也是，2018年的四大賽會變成無球桿合約的四大賽大滿貫。