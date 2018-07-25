MLB》落後8分照樣贏！運動家逆轉遊騎兵

運動家隊戴維斯擊出超前三分砲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家今天上演大逆轉奇蹟！在對上遊騎兵的比賽，第6局結束前還以2:10落後，沒想到運動家在接下來的7、8、9、10局都有得分，最後在延長賽中以13：10氣走了遊騎兵拿下勝利。

原先握有大幅領先在手的遊騎兵，第七局接連送出保送和長打掉分，讓運動家隊追到5:10落後。第八局1出局滿壘時，遊騎兵游擊手安祖斯（Elvis Andrus）發生要命的接滾地球失誤，製造雙殺失敗後再讓運動家靠著觸身球和安打一口氣在這半局拿下4分。

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遊騎兵隊安祖斯今天有一支滿貫砲的表現，但在第八局發生關鍵失誤。

進入九局上半，遊騎兵推出終結者凱拉（Keone Kela）試圖收下比賽，不料所投出的第一球就遭皮斯考提（Stephen Piscotty）送出中外野大牆追平比數，至此雙方戰成平手。十局上半運動家的戴維斯（Khris Davis）在一二壘有人之際揮出帶有勝利打點的三分全壘打，下個半局半靠著明星後援投手崔南（Blake Treinen）關門成功，對遊騎兵取得二連勝。

凱拉在第9局被敲出追平比數的陽春砲，救援失敗。（法新社）

這場比賽對運動家相當重要，由於跟他們競爭外卡第二張門票的水手隊今天輸球，讓運動家將勝差追到只剩1.5場。整個七月他們的戰績是13勝5負，反觀水手隊則是7勝10負。