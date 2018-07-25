MLB》大聯盟首長打、首得分今出爐 殷仔特別感謝「他」（影音）

陳偉殷（右）感謝高國輝（左）的打擊特訓。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力於大聯盟馬林魚隊的台灣投手陳偉殷，今天掛帥先發碰上東區龍頭的勇士隊，卻繳出攻守俱佳的強勢表現，還敲出敲出個人大聯盟生涯首支二壘安打，而本季在打擊上能有所表現，也多虧了他的打擊「師父」高國輝，賽後陳偉殷的臉書管理員也特別提到要「謝謝國輝教練」。

陳偉殷臉書管理員發文感謝「國輝教練」。（去自陳偉殷臉書）

陳偉殷在2016年12月就曾利用返台的機會抓著高中同學高國輝，一起針對打擊進行特訓，一度練到手都長繭、破皮，陳偉殷之前就曾表示，從高中過後幾乎練習好好打擊，所以希望能好好跟高國輝請教打擊的訣竅。

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他在大聯盟的首安則出現在去年4月8號，陳偉殷跟大都會投手惠勒（Zack Wheeler）纏鬥6球後，擊出軟弱滾地球，靠著快腿奔上壘包，跑出內野安打，也中止他在大聯盟生涯51打數無安打紀錄。

而他在中日龍出賽的5個球季都有打席機會，196個打席中只敲過15支安打，打擊率0.084，犧牲觸擊成功次數剛好也是15次，生涯也只有2支二壘安打是長打。

不過陳偉殷今年手感相較於以往升溫不少，目前單季4支安打，離職棒生涯單季紀錄只差3支，今天第5局上場就敲出深遠二壘打，帶動球隊攻勢，也完成個人生涯首長打、首得分。