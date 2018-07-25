MLB》延長賽大爆發 太空人單局灌6分擊敗洛磯（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今作客科羅拉多，以2分平手進入延長賽，第10局太空人才展開打線砲火，單局敲7安，包含「春天哥」史普林格（George Springer）炸裂兩分砲，與柏格曼（Alex Bregman）、塔克（Kyle Tucker）各貢獻2分打點，助太空人在延長加賽以8：2擊敗洛磯。

比賽一開始擔任第二棒的柏格曼就開轟，掃出兩分砲先馳得點，洛磯直到7局下才靠著艾倫納多（Nolan Arenado）、岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）、帕拉（Gerardo Parra）接連安打班平戰局，9局結束雙方2分平手。

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延長賽太空人打線火力才點燃，瑞迪克（Josh Reddick）率先敲安上一壘，坎普（Tony Kemp）、塔克接連敲安先拿下3分超前比數，史普林格又補一支兩分砲，拉開分差到5分領先，太空人打線砲火還沒停，柏格曼、艾圖維（Jose Altuve）、古利爾（Yuli Gurriel）又連續掃出安打再下1分保險分，單局灌下6分。

下半局洛磯漢普森（Garrett Hampson）先敲出安打上一壘，下一棒墨菲（Tom Murphy）遭三振，沃特斯（Tony Wolters）又雙殺打，形成變相三上三下，終場太空人以8：2獲勝。

投手部分，太空人先發柯爾（Gerrit Cole）主投6.1局飆9三振，被敲出5安打，失2分皆責失，有1次保送，不過勝投由9局登板的朗登（Hector Rondon）投1局、1三振拿下。洛磯戴維斯（Wade Davis）投1.1局被敲出4安打包含1轟，丟5分皆責失，1三振、1保送，吞下敗投。

史普林格延長賽開轟。（USA TODAY Sports）

柏格曼1局上轟兩分砲。（法新社）