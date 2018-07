MLB》差點投出無安打 紅雀新秀遭紅人主場鬧場（影音）

差點投出無安打比賽的岡伯爾。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕今天紅雀新秀岡伯爾(Austin Gomber)在對上紅人時差點達成生涯首次先發就投出無安打比賽的成就。可惜他在第七局被沃托(Joey Votto)給破解。即使如此,這位菜鳥仍投出優質好投。不過,比賽中的一些「插曲」卻引發網友熱議。

在第七局岡伯爾仍未被敲安時,現場竟然忽然響起火災警報,導致比賽中止長達八分鐘。結果等一切異狀解決重新比賽後,岡伯爾就被沃托敲出安打。

據紅人官方的說法,之所以會有火災警報是因為偵測器失靈與故障。不過,網友紛紛為岡伯爾未能達成紀錄感到惋惜,並將矛頭指向火災警報。

一位名叫Tony X的網友在推特上寫:「紅人按下火災警報以避免連續兩晚被新秀投出無安打。」

另一位叫Chris Rongey的推特主則挖苦說:「在被無安打時拉下火災警報真的是最強的主場優勢。」

還有一位看來似乎是紅人球迷Mo Egger則寫:「拉下火災警報的人是英雄。」

幸好即使沒有無安打比賽,紅雀最後還是以4:2戰勝紅人。