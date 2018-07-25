MLB》差點投出無安打 紅雀新秀遭紅人主場鬧場（影音）

2018/07/25 14:09

差點投出無安打比賽的岡伯爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天紅雀新秀岡伯爾（Austin Gomber）在對上紅人時差點達成生涯首次先發就投出無安打比賽的成就。可惜他在第七局被沃托（Joey Votto）給破解。即使如此，這位菜鳥仍投出優質好投。不過，比賽中的一些「插曲」卻引發網友熱議。

在第七局岡伯爾仍未被敲安時，現場竟然忽然響起火災警報，導致比賽中止長達八分鐘。結果等一切異狀解決重新比賽後，岡伯爾就被沃托敲出安打。

據紅人官方的說法，之所以會有火災警報是因為偵測器失靈與故障。不過，網友紛紛為岡伯爾未能達成紀錄感到惋惜，並將矛頭指向火災警報。

一位名叫Tony X的網友在推特上寫：「紅人按下火災警報以避免連續兩晚被新秀投出無安打。」

另一位叫Chris Rongey的推特主則挖苦說：「在被無安打時拉下火災警報真的是最強的主場優勢。」

還有一位看來似乎是紅人球迷Mo Egger則寫：「拉下火災警報的人是英雄。」

幸好即使沒有無安打比賽，紅雀最後還是以4：2戰勝紅人。

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