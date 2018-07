MLB》到底怎麼辦到的？ 海盜投手帥氣側滑美技讓人看呆

Joe Musgrove, pitcher, is athletic as heck. : https://t.co/wwZz6RsZI3 pic.twitter.com/hhkKNGJnQt

〔體育中心/綜合報導〕投手對於打擊者的來球都比一般野手的反應時間來得短,海盜隊先發瑪斯古夫(Joe Musgrove)今日就展現一記帥氣側滑後直傳一壘的神級美技,讓人感嘆大聯盟果然不是一般人能夠生存的地方。

瑪斯古夫在今天的比賽面對首局二壘有跑者的狀況下,印地安人隊左打布蘭特利(Michael Brantley)使出突襲短打。瑪斯古夫展現驚人的運動能力,他先是衝下投手丘以側滑的方式攔下來球,隨即使出驚人臂力直傳一壘,縱使布蘭特利是左打,也依舊得臣服在這驚人的美技之下。

瑪斯古夫靠著這個美技,將首打席被擊出二壘安打的傷害減到最小,該局印地安人隊僅靠著犧牲打拿下一分,最終瑪斯古夫以7局失掉2分的優質先發,拿下本季第四勝。

這個美技甚至讓NFL播報員Ian Rapoport讚嘆地表示,他會讓瑪斯古夫與自己女兒約會。

