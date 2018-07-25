MLB》狂！胡智為讓去年美聯、國聯全壘打王全吞K

胡智為後援2.1局飆4K掉1分，繳好投。（法新社）

〔體育中心／ 綜合報導〕昨天被光芒隊叫上大聯的胡智為，在今天主場對上洋基之戰，後援2.1局，僅被敲2安打失1分，還送4次三振，在8局上更火球連發，連飆3K解決掉去年美聯、國聯的全壘打王和洋基游擊重砲，表現超亮眼。

胡智為此役在7局上，兩出局、一三壘有人時，上場接替投球光芒先發奇里諾斯（Yonny Chirinos），面對賈納（Brett Gardner），讓他敲出內野飛球接殺出局，順利化解球隊失分危機。

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而8局上胡智為更是火力全開，面對洋基中心打線，毫不畏懼，連飆3次三振，讓去年今年美聯全壘打王「法官」賈吉（Aaron Judge）、國聯全壘打王「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）還有重砲游擊手葛瑞果里斯（Didi Gregorius）全都揮棒落空，技驚全場。

去年美聯全壘打王「法官」賈吉揮棒落空糟胡智為三振。（法新社）

「怪力男」史坦頓面對胡智為也吞K。（法新社）

9局上續投，雖然被渥克（Neil Walker）擊出左外野平飛安打失掉1分，不過胡智為今2.1局投球，僅被敲2安失1分送出4次三振，沒有任何四壞保送，防禦率下修至5.40。

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