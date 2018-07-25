日職Live》陽岱鋼貢獻打點 養樂多 0 ：2 巨人

2018/07/25 18:29

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

養樂多

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

0

5

0

巨人

 1

 0

 0

 1

 

 

 

 

 

2

4

0

陽岱鋼 今日表現

打數

R

H

HR

RBI

BB

SO

SB

AVG

 2

 0

 0

 0

 1

 0

 0

 0

0.249

註解：

R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送 SB：盜壘

HR：全壘打 SO：三振 AVG：打擊率

第五局

第四局

四局下，岡本和真保送上壘，僅接著龜井善行補上安打，巨人攻佔一、三壘。下一棒陽岱鋼擊出內野滾地球上壘，並帶有一分打點。不過田中俊太、宇佐見真吾無法延續攻勢。

四局上，養樂多三上三下。

長野久義三局下再敲安。（取自讀賣巨人官方推特）

第三局

三局下，一出局後長野久義再敲安打，吉川尚輝擊出內野滾地球出局，長野久義上到二壘。但洋砲麥基的強勁平飛球遭到沒收。

三局上，一出局後青木宣親保送上壘，下一棒山田哲人外野飛球出局，隨後洋砲巴倫汀與雄平連續擊出安打，養樂多二出局後攻佔滿壘。但川端慎吾內野滾地球出局，無法建功。

川端慎吾在本壘前遭到觸殺。（取自讀賣巨人官方推特）

第二局

二局下，一出局後陽岱鋼內野滾地球出局，隨後田中俊太敲安，但宇佐見真吾無法延續巨人攻勢。

二局上，川端慎吾敲出內野安打，但西浦直亨遭到三振，下一棒中村悠平擊出二壘安打，不過川端慎吾在本壘前遭到觸殺。隨後布坎南也無法打回分數。

長野久義首打席開轟：

長野久義首打席開轟。（取自讀賣巨人官方推特）

第一局

一局下，長野久義首打席就敲出中外野陽春彈！巨人先馳得點。但吉川尚輝、麥基、岡本和真無法延續攻勢。

一局上，一出局後青木宣親獲得保送，但山田哲人遭到三振，隨後洋砲巴倫汀敲出安打，養樂多二出局後攻佔一、三壘。但下一棒雄平擊出內野滾地球出局，留下殘壘。

巨人先發投手永格曼。（取自讀賣巨人官方推特）

養樂多

守位

棒次

讀賣巨人

守位

坂口智隆

RF

1

長野久義

RF

青木宣親

CF

2

吉川尚輝

SS

山田哲人

2B

3

麥基

3B

巴倫汀

LF

4

岡本和真

1B

雄平

RF

5

龜井善行

LF

川端慎吾

3B

6

陽岱鋼

CF

西浦直亨

SS

7

田中俊太

2B

中村悠平

C

8

宇佐見真吾

C

布坎南

P

9

永格曼

P

布坎南

先發

永格曼
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