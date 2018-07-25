日職Live》陽岱鋼貢獻打點 養樂多 0 ：2 巨人

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 養樂多 0 0 0 0 0 5 0 巨人 1 0 0 1 2 4 0

陽岱鋼 今日表現 打數 R H HR RBI BB SO SB AVG 2 0 0 0 1 0 0 0 0.249 註解： R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送 SB：盜壘 HR：全壘打 SO：三振 AVG：打擊率

第五局

第四局

四局下，岡本和真保送上壘，僅接著龜井善行補上安打，巨人攻佔一、三壘。下一棒陽岱鋼擊出內野滾地球上壘，並帶有一分打點。不過田中俊太、宇佐見真吾無法延續攻勢。

四局上，養樂多三上三下。

長野久義三局下再敲安。（取自讀賣巨人官方推特）

第三局

三局下，一出局後長野久義再敲安打，吉川尚輝擊出內野滾地球出局，長野久義上到二壘。但洋砲麥基的強勁平飛球遭到沒收。

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三局上，一出局後青木宣親保送上壘，下一棒山田哲人外野飛球出局，隨後洋砲巴倫汀與雄平連續擊出安打，養樂多二出局後攻佔滿壘。但川端慎吾內野滾地球出局，無法建功。

川端慎吾在本壘前遭到觸殺。（取自讀賣巨人官方推特）

第二局

二局下，一出局後陽岱鋼內野滾地球出局，隨後田中俊太敲安，但宇佐見真吾無法延續巨人攻勢。

二局上，川端慎吾敲出內野安打，但西浦直亨遭到三振，下一棒中村悠平擊出二壘安打，不過川端慎吾在本壘前遭到觸殺。隨後布坎南也無法打回分數。

長野久義首打席開轟：

長野久義首打席開轟。（取自讀賣巨人官方推特）

第一局

一局下，長野久義首打席就敲出中外野陽春彈！巨人先馳得點。但吉川尚輝、麥基、岡本和真無法延續攻勢。

一局上，一出局後青木宣親獲得保送，但山田哲人遭到三振，隨後洋砲巴倫汀敲出安打，養樂多二出局後攻佔一、三壘。但下一棒雄平擊出內野滾地球出局，留下殘壘。

巨人先發投手永格曼。（取自讀賣巨人官方推特）