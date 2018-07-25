日職Live》陽岱鋼貢獻打點 養樂多 0 ：2 巨人

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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養樂多
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0
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0
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0
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0
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|
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0
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5
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0
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巨人
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1
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0
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0
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1
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2
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4
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0
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陽岱鋼 今日表現
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打數
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R
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H
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HR
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RBI
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BB
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SO
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SB
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AVG
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2
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0
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0
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0
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1
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0
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0
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0
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0.249
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註解：
R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送 SB：盜壘
HR：全壘打 SO：三振 AVG：打擊率
第五局
第四局
四局下，岡本和真保送上壘，僅接著龜井善行補上安打，巨人攻佔一、三壘。下一棒陽岱鋼擊出內野滾地球上壘，並帶有一分打點。不過田中俊太、宇佐見真吾無法延續攻勢。
四局上，養樂多三上三下。
長野久義三局下再敲安。（取自讀賣巨人官方推特）
第三局
三局下，一出局後長野久義再敲安打，吉川尚輝擊出內野滾地球出局，長野久義上到二壘。但洋砲麥基的強勁平飛球遭到沒收。
請繼續往下閱讀...
三局上，一出局後青木宣親保送上壘，下一棒山田哲人外野飛球出局，隨後洋砲巴倫汀與雄平連續擊出安打，養樂多二出局後攻佔滿壘。但川端慎吾內野滾地球出局，無法建功。
川端慎吾在本壘前遭到觸殺。（取自讀賣巨人官方推特）
第二局
二局下，一出局後陽岱鋼內野滾地球出局，隨後田中俊太敲安，但宇佐見真吾無法延續巨人攻勢。
二局上，川端慎吾敲出內野安打，但西浦直亨遭到三振，下一棒中村悠平擊出二壘安打，不過川端慎吾在本壘前遭到觸殺。隨後布坎南也無法打回分數。
長野久義首打席開轟：
【一軍】一回、#https://t.co/UK3tJ8ScKt#ジャイアンツ#巨人#giants#奮輝pic.twitter.com/BCsRbe8PgJ— 読売ジャイアンツ（Giants） （@TokyoGiants） 2018年7月25日
長野久義首打席開轟。（取自讀賣巨人官方推特）
第一局
一局下，長野久義首打席就敲出中外野陽春彈！巨人先馳得點。但吉川尚輝、麥基、岡本和真無法延續攻勢。
一局上，一出局後青木宣親獲得保送，但山田哲人遭到三振，隨後洋砲巴倫汀敲出安打，養樂多二出局後攻佔一、三壘。但下一棒雄平擊出內野滾地球出局，留下殘壘。
巨人先發投手永格曼。（取自讀賣巨人官方推特）
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養樂多
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守位
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棒次
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讀賣巨人
|
守位
|
坂口智隆
|
RF
|
1
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長野久義
|
RF
|
青木宣親
|
CF
|
2
|
吉川尚輝
|
SS
|
山田哲人
|
2B
|
3
|
麥基
|
3B
|
巴倫汀
|
LF
|
4
|
岡本和真
|
1B
|
雄平
|
RF
|
5
|
龜井善行
|
LF
|
川端慎吾
|
3B
|
6
|
陽岱鋼
|
CF
|
西浦直亨
|
SS
|
7
|
田中俊太
|
2B
|
中村悠平
|
C
|
8
|
宇佐見真吾
|
C
|
布坎南
|
P
|
9
|
永格曼
|
P
|
布坎南
|
先發
|
永格曼