足球》兵工廠新任主帥力挺厄齊爾：這裡就是他的家

兵工廠主帥埃梅里。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕近期退出德國國家隊的厄齊爾（Mesut Ozil）目前已隨兵工廠抵達新加坡，準備參加明晚7點半迎戰馬德里競技的國際冠軍盃賽事。而槍手新任主帥埃梅里（Unai Emery）今天接受採訪也力挺子弟兵：「這裡就是他的家。」

厄齊爾世足開打前與土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）合照，引發德國人不滿，甚至有人直指他是德國隊戰犯，心灰意冷的厄齊爾隨後決定退出國家隊。不過今天主帥埃梅里在記者會上為厄齊爾打氣，他表示：「我們所有人都想讓厄齊爾覺得這裡就是他的家，我們就像一個大家庭，每一位球員都團結在一起，我為他的決定感到高興，兵工廠所有人都尊重並且支持他的決定。」

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談到厄齊爾在心裡上是否已經準備好來參加比賽，埃梅里說：「他很有經驗也有實力，同時心裡素質也非常好，我們都會幫助他找到好的感覺，讓他在場上發揮出實力，我相信厄齊爾會與我們一起迎來一個非常成功的賽季。」

兵工廠的3場季前熱身賽除了迎戰馬德里競技外，另外2場將分別對上巴黎聖日耳曼與切爾西。槍手上個賽季僅在英超排名第6，新任總教練埃梅里該如何來重建球隊，並找回昔日榮耀，仍是球迷們本季關心的重點之一。

厄齊爾。（法新社）