台灣東亞青運主辦權遭拔 丁妹：寧鳴而死、不默而生

〔體育中心／綜合報導〕台中市主辦2019東亞青運，卻被中國以台灣推動東京奧運正名公投為由，拔掉台中東亞青運主辦權。台大泳后「丁妹」丁聖祐在臉書上發文表示，「寧鳴而死、不默而生」。

中國不滿台灣民間推動「東京奧運正名活動」，東亞奧林匹克委員會（EAOC）在24日開臨時會，決議停辦原訂明年在台中市舉辦的2019年第一屆東亞青年運動會，中國再次蠻橫打壓台灣。

請繼續往下閱讀...

「寧鳴而死、不默而生。」丁聖祐在臉書上表示，「今天旁邊一個惡棍規定你只能用「小孬孬」這個名字參加比賽，改叫「台灣」有可能會被惡棍霸凌。「旁邊那些想正名叫『台灣』的可以不要鬧嗎！你這樣會害我們被霸凌欸！為了不要被霸凌我們就繼續被叫『小孬孬』就好！」

丁聖祐說，「運動員最重要的事就是比賽！可以比賽已經是我們『弱勢小孬孬國』天大的恩惠了，辛辛苦苦練四年繼續代表『小孬孬隊』我也覺得好棒棒啦！」

她指出，「更何況，東京奧運台灣正名連署成功跟奧會申請，申請沒過也就繼續用原名而已到底在緊張什麼？東亞青停辦是「各國都不能比」不是只有台灣好嗎。況且到底是不是完全因為東奧正名運動而停辦你確定ㄇ？台灣人被中國壓迫打壓了幾十年，如果連出聲都不敢，像蛆蟲一樣苟活，活著到底為了什麼？被壓迫者自己不勇敢站起來抗爭，還有誰能幫你？就只有永遠被欺負的份啦。」

之後丁聖祐再發臉書說，「是不是被虐久了，還會反過來覺得被虐好正常、被虐好棒棒？這叫「斯德哥爾摩症」，想要從病症覺醒第一步就是勇敢正視那個你不想正視的問題，發現自己其實在被虐，沒有很正常、也沒有很棒！」

她認為，「就像體育改革，大部分的體育人心態就是「我也知道他們很爛阿，但我怕我出來說他們爛，我以後在體育界發展會很辛苦。」又或是（真人真事）選手一昧的想著比賽，整個人的目的和存在價值都是比賽，自己協會理事長被爆出買人頭的新聞，就去責怪揭發弊案的人，理由是「自己協會理事長已經很黑了，再繼續爆出負面新聞我怕我們協會以後沒有經費，我就不能去比賽了。我們理事長很爛沒錯，但他也有好的地方！」這不是斯德哥爾摩症+沒在用腦是什麼？」

丁聖祐說，「你有沒有想過，一個更好的人、剛好的團隊可以為這個環境創造多少新的機會？那些機會不是不能想像，只是你們沒有追求的勇氣罷了！很多人只想到短期反抗的可能性，沒有思考長期的、一直一直阻礙你發展的到底是誰？如此卑微、沒尊嚴、低聲下氣的等那些惡棍賞你一塊肉吃，可不可以自己勇敢一點、強大一點，主動為自己的權益戰鬥？」

游泳選手丁聖祐。（資料照，記者王藝菘攝）