羽球》李宗偉因病退出世錦賽 馬媒：「命運開了苦澀玩笑」

2018/07/25 16:56

李宗偉退出世錦賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕羽球年度大戰世錦賽將在7月底展開，大馬「拿督」李宗偉卻因健康因素退賽，今年宣告無緣挑戰生涯首個「世界冠軍」榮耀，李宗偉以悲壯姿態告別比賽，當地媒體都為無奈寫道，「命運對他開了苦澀玩笑」。

李宗偉在上個月大馬公開賽奪冠，印尼羽球公開賽也殺進4強，狀態絕佳的情況下，卻因呼吸道系統疾病的影響，被迫退出世錦賽和亞運，李宗偉想在這兩項大賽衝擊冠軍的美夢再度破碎。

《星洲網》評論寫道，「李宗偉今年滿心期待的就是世錦賽和亞運，沒想到命運會對他開了這苦澀的玩笑，在最有機會衝冠的情況下，卻因病遠離戰場，人生首個世界冠軍仍然遙遙無期。」

李宗偉在羽壇寫下無數榮耀，但大賽之路卻走得格外艱辛，奧運3次殺進決賽都以銀牌作收，世錦賽同樣4次打進冠軍賽都抱憾而歸，亞運則是收下2面銅牌和一面銀牌，眼看今年有機會衝擊冠軍，35歲的李宗偉因病無奈退賽。

該文寫道，「李宗偉近期將狀態調整至近2年最好，創下紀錄的大馬公開賽12冠，打敗安賽龍和桃田賢斗，林丹和諶龍狀態下滑，李宗偉在今年世錦賽和亞運的前景被看好，但今年依舊沒機會去除『無冕之王』的烙印。」

世錦賽將於7月30日在中國南京開戰，亞運則於8月19日開戰，地點為印尼雅加達。

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