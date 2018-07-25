日本投棄權票挺台灣辦東亞青運好感人 中國網友猛酸「這是自慰」

〔體育中心／綜合報導〕台中市主辦2019年東亞青年運動會，中國以台灣推動「東京奧運正名公投」違反國際奧會規定為由，舉辦臨時理事會舉手表決，日本投下棄權票被解讀是在國際外交上透露「支持台灣」的意味，但中國網友卻砲轟此想法是「自慰」，如果真的力挺應該直接投反對票才對。

昨天舉辦的臨時理事會，決定是否要撤除台中市舉辦東亞青年運動會主辦權，一共有8個國家參加，中國、香港、澳門、蒙古、北韓和南韓皆投下贊成票，台灣投下否決票，而日本則是投下棄權票。

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據悉，日本以「事關重大，當時就決定由台中市舉辦，停辦一事太過倉促，應延後再議」，而此舉也被解讀成「力挺台灣」、直呼日本的決定「好感人」。

不過，中國網友對此想法卻嗤之以鼻，「棄權票跟力挺有半毛關係嗎？」、「我感覺日本人看了會慚愧」、「力挺不是應該投反對票嗎？棄權的意思不是『關我屁事』嗎？」



中國媒體「環球時報」針對台灣失去東亞青年運動會主辦權一事則寫道，「台灣一些勢力不收手（正名運動），繼續一意孤行，現在證明他們就是往牆上撞，頭破血流是他們應得的教訓。」

日本投棄權票被解讀為是力挺台灣辦東亞青運，中國網友對此評論。（取自微博）

日本投棄權票被解讀為是力挺台灣辦東亞青運，中國網友對此評論。（取自微博）