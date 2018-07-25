日職》8億簽全壘打王卻沒砲火 巨人恐又花冤枉錢

葛雷諾。（圖片取自巨人官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人去年季後花2年8億日圓網羅上季中央聯盟全壘打王葛雷諾（Alex Guerrero），未料表現不如預期，長打火力更是讓人大失所望，6月中旬就被下放，至今葛雷諾在二軍也沒打出好表現，這代表巨人可能又白白花了銀子。

葛雷諾上季以35轟奪央聯全壘打王，今年轉戰巨人軍表現不理想，他在一軍出賽60場，有10轟、29分打點，打擊率0.253，長打率0.458。6月份他出賽11場，打擊率僅0.154，只有一發全壘打，也讓巨人決定把他下放二軍。

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葛雷諾在二軍表現也不佳，出賽15場沒有敲全壘打，僅1分打點，打擊率0.178。日媒曾報導，葛雷諾與巨人總教練高橋由伸關係不佳，外傳連見面都遭到拒絕。

此外，巨人原本的終結者卡米內羅（Arquimedes Caminero）本季不時提油桶救火，今年出賽20場戰績1勝1敗11次救援點，防禦率高達5.79，6月底就被下放二軍。

日職規定一軍可有4名洋將，但不能4人都是洋投、或是打者，意即可1投3打、或3投1打。目前巨人一軍有洋投馬錫森（Scott Mathieson）、永格曼（Taylor Jungmann）、Cristopher Crisostomo、以及洋砲麥基（Casey McGehee）等4名洋助人。

葛雷諾。（圖片取自巨人官方臉書）

卡米內羅。（圖片取自巨人官方臉書）