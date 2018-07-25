LPGA》蘇格蘭女子公開賽週四登場 台將徐薇淩、錢珮芸盼打出佳績

錢珮芸備戰蘇格蘭女子公開賽，也為下週一的英國女子公開賽資格賽作準備。

（LPGA提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕 美國LPGA巡迴賽休兵1週之後，本週移師蘇格蘭，舉辦蘇格蘭女子公開賽，台灣女將徐薇淩、錢珮芸兩人參賽除了期待打出佳績，也為英國女子公開賽備戰。

LPGA本季首次來到歐洲，蘇格蘭女子公開賽將於週四在Gullane俱樂部開賽，這個場地兩週前剛舉辦過男子的蘇格蘭公開賽。本週換各國女將上陣，競爭激烈，包括衛冕的南韓李美香在內，共有7名前冠軍投入今年賽事，今年LPGA各場比賽冠軍得主也來了12位。

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台灣選手只有徐薇淩和錢珮芸出賽，

昨天中午剛抵達蘇格蘭的徐薇淩，下午京跟桿弟一起走下球場了解各洞特色，徐薇淩說：「濱海型球場球道很硬，果嶺附近變化很大，上果嶺有一定困難，果嶺週邊的切桿以及推桿都會不同，還有風向影響的問題。這週需要注意開球，因為好幾個洞看不清球道，要選一個大致的方向去打。還有一些果嶺難停球，需要注意，不能打太短。」

徐薇淩在台灣雖很習慣強風，但球場風格、設定很不同，要多加練習。她說：「雖然台灣也有強風天氣，但是整體來說還是有很多不同。這週我會多練習切桿，多適應天氣，期待這週比賽。」

還未獲得下週英國女子公開賽參賽資格的錢珮芸，上週二已抵達蘇格蘭，提前練習資格賽球場，並即時適應時差。錢珮芸說：「因為下週還不能打，所以提前去資格賽球場練習，加上之前打這場比賽感覺自己時差影響很明顯，所以提前適應比較好。」

近期狀態穩步回升的錢珮芸表示，最近自己的木桿、鐵桿還不錯，希望這場比賽有好的發揮。這週的主要策略就是球路要打低，開球避開沙坑就好。

徐薇淩期待在蘇格蘭女子公開賽打出好成績。（LPGA提供）