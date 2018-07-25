棒球》上季韓職MVP崔廷受傷 亞運南韓隊頭大

崔廷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2018年雅加達亞運棒球賽事，南韓隊將派出韓職全明星隊，被公認是參賽各隊最強，不過當家重砲手崔廷傳出受傷，恐難出征8月下旬開打的亞運棒球預賽，南韓隊恐少了一門大砲。

效力SK飛龍的崔廷，去年以46轟、113分打點、打擊率0.316的表現，不但連兩年奪全壘打王，生涯首次獲得年度MVP頭銜，也是五屆韓職金手套三壘手得主。崔廷本季有31轟、59分打點、打擊率0.248，仍暫並列韓職全壘打排行榜首位。

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不過，崔廷在昨天的比賽滑回本壘時，造成左大腿受傷，將前往日本治療。南韓隊總教練宣銅烈表示，很不幸看到崔廷受傷，但沒有要立即換人，「他需要3個星期才能復原，我們會觀察他的復健狀況。」宣銅烈說，「希望我們的球員都能保持健康。」

此外，LG雙子左投車雨燦表現不理想，加上左手不適，今被球隊下放二軍，他本季出賽20場，戰績7勝8敗防禦率6.17，過去的18.1局失掉28分，戰績0勝3敗防禦率高達13.75。

LG雙子總教練柳仲逸表示，「他球速掉了許多，昨晚在投手丘上看起來很不舒服，如果他能在接下來10天接受治療，應該能在8月4日歸隊，仍然有機會參加亞運。」

亞運棒球預賽，南韓與台灣、香港和印尼分在B組，8月26日南韓首戰台灣。

車雨燦。（資料照，記者陳志曲攝）