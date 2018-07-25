瓊斯盃》劉希曄砍17分 台灣白不敵南韓吞首敗

台灣白吳宜庭（圖左）帶球上籃，韓國球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕第40屆瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組今在新莊體育館點燃戰火，雖是平日晚間，仍吸引不少球迷進場。台灣白隊劉希曄攻下全場最高17分，但仍難敵南韓姜藝瑟、金韓寶兩人火力，終場台灣白以61：84落敗。

南韓前兩屆都是以WKBL單一職業隊來台參賽，並在前年抱回冠軍，今年則有一半成員為亞洲盃班底。台灣白隊今年則以年輕新秀為主，搭配旅外學姊魏于淳，WSBL台元劉希曄、蘇苡瑈及台電林仙芳。

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南韓單節砍進3顆三分球取得領先，台灣白隊則靠著蘇苡瑈首節單節拿5分緊追，易籃後難擋南韓火力，全隊單節投進5顆三分球，打出28：12攻勢。

決勝節，即便已落後20分，但白隊仍未放棄射手劉希曄回神單節攻下13分，加上吳宜庭連續兩記三分彈縮小差距，拉抬士氣，只是已無力逆轉戰局。

台灣白劉希曄攻下全隊最高17分、4籃板，她說：「前面太過想要表現，導致自己進攻節奏有點亂。」替補上陣的吳宜庭繳出次高14分。賽後教練錢薇娟表示，今天球員的心情過於緊張、興奮，不夠平常心，導致沒能發揮。

南韓金韓寶繳出17分、8籃板，姜藝瑟飆進5顆三分球。

台灣白魏于淳。（記者王藝菘攝）

台灣白徐玉蓮（圖左）帶球上籃，韓國球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

台灣白林蝶。（記者王藝菘攝）

台灣白陳薇安（圖中）帶球上籃，韓國球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

台灣白徐玉蓮（圖中）帶球上籃，韓國球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

台灣白吳宜庭（圖左）帶球上籃，韓國球員防阻不及。（記者王藝菘攝）