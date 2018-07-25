東亞青運主辦權被拔 唐聖捷：突顯東奧正名運動的重要

前游泳國手唐聖捷。（資料照，記者何玉華攝）

〔體育中心／綜合報導〕台中市主辦2019年東亞青年運動會，中國以台灣推動「東京奧運正名公投」違反國際奧會規定為由，經由各國投票後決定拔除台灣主辦權，對此前游泳國手唐聖捷表示，這是很令人憤怒又心痛的結果，同時強調中國此舉也突顯正名公投的重要性，呼籲大家踴躍參與連署。



2018同志運動會8月4日將在巴黎開幕，唐聖捷昨天才開心宣布，下週將以「台灣」名義參賽，沒想到卻收到東亞青年運動會主辦權被取消的噩耗。

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唐聖捷說，「長期以來，中國不斷打壓台灣的國際空間，現在連台灣民間社會自發的東京奧運正名公投都可以當藉口。對於中國這種干涉他國內政，阻礙人民行使民主權利，除了要嚴加遣責，我們更要勇敢面對。就像我昨天受訪所說，臺灣在國際上的角色跟同志在臺灣的情境很類似，都是被打壓，需要讓他們站出來，有屬於自己的身份和名字。」

唐聖捷表示，參與體育改革至今，他很清楚了解，政治從來不只是政治，體育也從來不只是體育，「政治歸政治，體育歸體育只是自欺欺人的說法。在國內推動體改是如此，在國際參加賽事也是如此。」唐聖捷認為，正因為中國無所不用其極的打壓，更凸顯「東京奧運正名運動」更為重要，他呼籲大家能夠踴躍參與連署。

談到下週的同志運動會比賽，唐聖捷表示，「我也會作好準備，在同志運動會全力以赴，以台灣之名站上頒獎台，讓世界看見台灣，讓中國知道，我們不會因為打壓而退縮！」

最後唐聖捷強調，希望政府能夠認真推動體育運動，堅定支持台灣正名，成為每位出國參賽選手的堅強後盾，「有大家的應援，不論走到哪世界的哪個角落，我們都能無懼打壓。」

前游泳國手唐聖捷在臉書上發文。（截自臉書）