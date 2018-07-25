MLB》未來希望浮現！這人讓馬林魚看見重建曙光

安德森的出現讓馬林魚隊浮現了對未來的希望。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季戰績低迷的馬林魚，可能已經找到了他們球隊未來重建的基石。今年25歲的安德森（Brian Anderson），才剛進入他大聯盟生涯的第一個完整球季，就繳出了0.285打擊率、8支全壘打以及全隊最高的49分打點，讓他成為了年度最佳新秀的候選人，同時也使今年星光黯淡的馬林魚隊燃起了一絲希望。

4月底老將普拉多（Martin Prado）自傷兵名單歸隊後，有著三壘底子的安德森不得不讓出這個他所熟悉的位置，移防至他從大學後就不曾鎮守過的右外野，不過這個轉變卻沒有讓他適應不良。「沒有人能像他一樣。」總教練馬丁利（Don Mattingly）對於自己的子弟兵非常滿意。

請繼續往下閱讀...

季初安德森在老將普拉多受傷的情況下有較多機會鎮守三壘。（美聯社）

不僅球團對他相當重視，連陣中的明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）都忍不住稱讚小老弟，表示安德森的表現對於團隊士氣無疑是一大提振，「他還沒達到顛峰，事實上他打得比帳面上的成績更好，但運氣並不站在他那邊，我相信他的打擊還會再進化。」

安德森（左）與瑞爾穆托（右）。（USA TODAY）

2016年，安德森在2A的第一個球季僅打出了0.243/0.330/0.359的打擊三圍，不過隔年在升上了3A後打擊突飛猛進，繳出0.339/0.416/0.602的威猛表現，也讓他在那年獲得了登上大聯盟舞台的門票。本季安德森的表現，同樣獲得了隊友肯定，在普拉多心中，安德森更是一名特別的球員，「他的心態很老成，喜歡和老人一樣閒晃，也很樂於向隊友們討教棒球知識，現在的年輕球員幾乎不會這麼做。」

獲得這麼多前輩們的肯定，安德森也表示自己很榮幸，不過現在球季仍在進行，現階段最大的任務就是保持健康，盡所能幫助球隊獲勝。

季前馬林魚執行長基特（Derek Jeter）把高登（Dee Gordon）、史坦頓（Giancarlo Stanton）、耶利奇（Christian Yelich）和歐蘇納（Marcell Ozuna）等主力球員送走後，球隊人氣、戰績都面臨一大挑戰，如今安德森的出現，可望成為下一個馬林魚隊的看板球星。

安德森儼然成為了馬林魚隊不可或缺的火力輸出。（美聯社）